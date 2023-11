Es ist Black Friday und erfreulicherweise sind zahlreiche Apple Produkte mit von der Partie. So stehen heute nicht nur die AirPods Pro 2 (USB-C) zum Preis von nur 239 Euro im Mittelpunkt, ihr könnt euch auch die Apple AirTags im 4er Pack als Black Friday Schnäppchen sichern. Ihr zahlt nur 95,99 Euro statt 129 Euro.

Apple AirTags: 4er Pack als Black Friday Schnäppchen

Apple selbst verkauft die AirTags im 4er Pack um Gesamtpreis von 129 Euro. Freue Händler haben den Schlüsselfinder für gewöhnlich etwas unter dem Listenpreis verkauft. Zuletzt lag der Preis für das AirTag 4er Pack jedoch deutlich über 100 Euro.

Passend zum heutigen Black Friday wurde der Rotstift angesetzt, so das ihr die AirTags im 4er Pack für nur 95,99 Euro erhaltet. Dies entspricht rein rechnerisch einem Preis von 23,99 Euro. In unseren Augen kann man bei diesem Preis nicht wirklich etwas falsch machen. Möchtet ihr euch selbst oder jemand anderem zu Weihnachten beschenken, so könnten die Apple AirTags das passende Geschenk sein.

Angebot Apple AirTag Anhänger - Weiß Dieser leichte, robuste Anhänger ist aus Polyurethan und befestigt dein AirTag sicher an deiner...

Er passt perfekt um dein AirTag, damit es sicher sitzt und du den Gegenstand im Auge behalten...

[5-Stück] Hülle für Apple AirTag Anhänger, Airtags Schlüsselanhänger Silikon Ganzkörper... PESTON AirTag Hülle / AirTag Anhänger / AirTag Schlüsselanhänger

Perfekter Kompatibilität: Der PESTON AirTag Anhänger besteht aus hochwertigem Silikon und ist...

