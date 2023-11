Im Juni dieses Jahres angekündigt, strebt Apple für Apple Vision Pro einen Verkaufsstart für Anfang 2024 an. Zuletzt hieß es, dass der Startschuss im März kommenden Jahres stattfinden wird. Nun gibt es erste Prognosen dazu, wieviele Exemplare Apple in den nächsten Jahren absetzen wird. Im kommenden Jahr sollen es rund 1 Million ein.

Ein paar Monate müssen wir uns noch gedulden, bis Apple Vision Pro seinen Verkaufsstart feiert, zumindest in den USA. Bei uns in Deutschland könnte das Apple Headset Ende 2024 in den Handel gelangen.

Glaubt man der Einschätzung von Interface Post, so wird Apple zum Verkaufsstart 400.000 Einheiten verkaufen, im gesamten Jahr 2024 sollen es 1 Millionen Exemplare sein. Betrachtet man die erste drei Verkaufsjahre, so rechnet Apple laut Zulieferkette mit 10 Millionen verkaufter Headsets. Insbesondere die hohen Kosten des Gerätes dürften dafür sorgen, dass Apple zum Verkaufsstart keine Unmengen an Exemplaren verkaufen wird.

Der Bericht geht auch auf die Kosten für Apple Vision Pro ein. Demnach sollen die Teilekosten bei 1.700 Dollar liegen. Weiter heißt es, dass 60 Prozent der Komponenten für Vision Pro aus China stammt.

