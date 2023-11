Die Deutsche Telekom feiert den „MagentaSport Event-Advent“ und zeigt vom 03. Dezember bis zum 05. Januar rund 300 Live-Spiele. Als besonderes Geschenk für alle Fans gibt es ausgewählte Top-Spiele kostenlos für alle – ohne Buchung und ohne Registrierung.

Telekom MagentaSport: kostenlose Spiele zur Adventszeit

In den vergangenen Jahren konnte sich die Deutsche Telekom im Rahmen von MagentaSport die Übertragungsrechte an einer Vielzahl von Sportereignissen sichern. Dabei stehen in erster Linie, Fußball, Eishockey und Basketball im Fokus.

Sportfans dürfen sich bei dem vorweihnachtlichen Geschenk etwa auf das Topspiel in der 3. Fußball-Liga, Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden am 20. Dezember, freuen. Dazu gibt es weitere kostenlose Live-Spiele aus der europäischen Königsklasse des Basketballs, der Turkish Airlines EuroLeague, der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie der PENNY DEL, die den „Event-Advent“ am 3. Dezember mit dem Eishockey-Derby-Klassiker Düsseldorfer EG gegen die Kölner Haie startet.

Auch zwischen Weihnachten und Neujahr wird umfangreicher Livesport geboten. In der EuroLeague, EuroCup und DEL gibt es keine Winterpause. Und zusätzlich läuft bei MagentaSport ab dem 27. Dezember die Eishockey U20 WM in Schweden. MagentaSport zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft und alle K.O. Spiele; die Spiele des deutschen Teams sind dabei kostenlos.

Der Streamingdienst MagentaSport kann auf allen SmartTV Geräten über die MagentaSport App genutzt werden. Dazu auf magentasport.de und unterwegs mit den MagentaSport mobile Apps. Kunden mit der Telekom-eigenen TV-Plattform MagentaTV profitieren zusätzlich von 20 linearen Sportsendern und erhalten auf dem Sender MS Sport täglich ausgewählte Livespiele ohne weitere Zusatzkosten als Inklusivleistung in allen MagentaTV Tarifen.

