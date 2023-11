Die Apple Original Serie „Lessons in Chemistry“ mit Brie Larson ist Mitte Oktober auf Apple TV+ gestartet. Bereits im Vorfeld und auch nach der Premiere haben die Verantwortlichen mehrere Clips auf YouTube veröffentlicht, um euch die Drama-Serie, die im Deutschen auf „Eine Frage der Chemie“ hört, näher zu bringen. Nun stehen fünf weitere Clips auf YouTube bereit.

Apple TV+ veröffentlicht fünf Videos zu „Lessons in Chemistry“

Die Geschichte von „Lessons in Chemistry“ spielt in den frühen 1950er Jahren. Im Mittelpunkt steht Elizabeth Zott, die von Brie Larson dargestellt wird. Elizabeth strebt danach, Wissenschaftlerin zu werden. Doch die gesellschaftlichen Normen zwingen sie dazu, diesen Traum aufzugeben. Als sie aus ihrem Labor entlassen wird, sieht sie sich weiteren Herausforderungen gegenüber. Doch das Schicksal hat andere Pläne. Elizabeth wird Moderatorin einer TV-Kochsendung. Auf dieser Plattform kann sie Hausfrauen nicht nur in Sachen Kochkunst unterrichten.

Wir haben euch die fünf Clips eingebundenen, die euch neben dem Trailer einen weiteren Einblick in die Serie geben. Unter anderem spricht Aja Naomi King darüber, wie sie ihre eigenen Selbstzweifel und Ängste überwinden kann, um ihrer Figur Harriet Sloane vollen Ausdruck zu verleihen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren