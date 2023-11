Threads, die neueste Social-Media-Plattform von Meta, hatte ihren Dienst im Juli aufgenommen. Inmitten wachsender Spekulationen über eine baldige Verfügbarkeit in der Europäischen Union (EU), kämpft der US-amerikanische Konzern mit erheblichen Datenschutzbedenken hinsichtlich seines Dienstes. Da die noch junge Plattform nicht den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Digital Markets Act (DMA) erfüllt, ist Threads bisher in der EU noch nicht erhältlich. Nun gibt es weitere Anzeichen für einen möglichen EU-Start. Dieser könnte laut dem Wall Street Journals im Dezember erfolgen.

Datenschutz als zentraler Stolperstein

Mit Metas Microblogging-Dienst können Nutzer „Threads“ posten, auf die andere Nutzer antworten können, wobei die Beiträge von Followern in einer Haupt-Timeline angezeigt werden. Der Dienst erlaubt es seinen Nutzern, Beiträge mit bis zu 500 Zeichen sowie Links, Fotos und Videos von bis zu 5 Minuten Länge zu posten. Darüber hinaus bietet Threads die Möglichkeit, einen Beitrag einfach in der eigenen Instagram-Story zu teilen oder als Link auf einer anderen Plattform zu teilen.

Threads ist bereits in vielen Ländern verfügbar, doch die Markteinführung in der EU verzögerte sich. Meta steht vor einer herausfordernden Aufgabe: das Anpassen von Threads an die strikten Datenschutzbestimmungen der EU. Threads sammelt umfangreiche persönliche Daten, was im direkten Konflikt mit der DSGVO steht.

Die Herausforderungen für Meta beschränken sich nicht nur auf die DSGVO. Der ab 2024 geltende Digital Markets Act (DMA) zielt darauf ab, die Marktmacht großer IT-Unternehmen zu beschränken. Die derzeitige Verbindung von Threads mit Instagram-Konten und die damit verbundene Datenverknüpfung widersprechen den DMA-Vorschriften, die eine zweckfremde Verwendung von gesammelten Daten untersagen.

Trotz dieser Hindernisse gibt es Hinweise auf Metas Bemühungen, Threads für den EU-Markt anzupassen. Laut Quellen, die mit dem Wall Street Journal sprachen, wird Meta die Vorschriften einhalten, indem den EU-Nutzern die Wahl gelassen wird, Threads ausschließlich für den Konsum zu verwenden, ohne ein Profil, das es ihnen ermöglicht, ihre eigenen Beiträge zu machen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren