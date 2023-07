Threads, die neueste Social-Media-Plattform von Meta, hat ihren Dienst aufgenommen. Trotz einiger Einschränkungen in Bezug auf die Verfügbarkeit in bestimmten Regionen, bietet Threads eine Reihe interessanter Funktionen und die Aussicht auf zukünftige Interoperabilität mit anderen Plattformen.

Bereits über 10 Millionen Nutzer

Wie Meta-Chef Mark Zuckerberg in einem Beitrag auf Threads verkündet, konnte der neue Dienst in seinen ersten Stunden bereits 5 Millionen Nutzer anziehen – mittlerweile sind es sogar schon über 10 Millionen Nutzer.

Threads wird als „Instagrams textbasierte Konversations-App“ beschrieben und ist unverkennbar ein Twitter-Klon. Mit der App können Nutzer „Threads“ posten, auf die andere Nutzer antworten können, wobei die Beiträge von Followern in einer Haupt-Timeline angezeigt werden. Der Dienst erlaubt es seinen Nutzern, Beiträge mit bis zu 500 Zeichen sowie Links, Fotos und Videos von bis zu 5 Minuten Länge zu posten. Darüber hinaus bietet Threads die Möglichkeit, einen Beitrag einfach in der eigenen Instagram-Story zu teilen oder als Link auf einer anderen Plattform zu teilen.

Meta verknüpft Threads mit Instagram, was bedeutet, dass Instagram-Benutzernamen auf Threads übertragen werden und Instagram-Nutzer die Möglichkeit haben, denselben Personen zu folgen, denen sie auf Instagram folgen.

Obwohl Threads zunächst nicht in der EU und somit auch nicht in Deutschland verfügbar ist, kann über direkte Links von Postings auf das Web-Interface zugegriffen werden. Bezüglich der Verfügbarkeit verweist der Konzern auf noch offene regulatorische Fragen. iOS-Nutzer müssen einen Account nutzen, der in einem Land registriert ist, in dem Threads verfügbar ist, um die App zu laden.

Schutz für Minderjährige und Barrierefreiheit

Alle Benutzer unter 16 Jahren (bzw. unter 18 Jahren in bestimmten Ländern) erhalten standardmäßig ein privates Profil bei der Anmeldung auf Threads. Die wichtigsten Barrierefreiheitsfunktionen von Instagram, wie Bildschirmleserunterstützung und KI-generierte Bildbeschreibungen, sind ebenfalls in Threads integriert.

Zukünftige Interoperabilität

Es besteht der Plan, Threads mit ActivityPub kompatibel zu machen. ActivityPub ist ein offenes Protokoll für soziale Netzwerke, entwickelt vom World Wide Web Consortium (W3C). Damit wird Threads in der Lage sein, mit anderen Anwendungen, die das ActivityPub-Protokoll unterstützen, wie Mastodon und WordPress, zu interagieren, was neue Verbindungsmöglichkeiten bietet.