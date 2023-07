Das Thema Augmented Reality steht nicht erst seit der Ankündigung von Apple Vision Pro bei Apple auf der Agenda. Vielmehr hat der Hersteller bereits in den letzten Jahren den Grundstein für AR gelegt. Nun veranschaulicht Apple, wie eine neue immersive AR-App die Kreativität von Schülern zum Leben erweckt.

Neues AR-Erlebnis erweckt die Kreativität von Schüler zum Leben

Um die Augmented Reality Möglichkeiten mit dem iPad Pro und Apple Pencil zu veranschaulichen, hat sich Apple die App „Deep Field“ herausgepickt. Deep Field ist eine neue immersive Kunsterfahrung und App, die von den bekannten australischen Künstlern und kreativen Technologen Tin Nguyen und Edward Cutting von Tin&Ed unter Verwendung von iPad Pro und Apple Pencil entwickelt worden ist. Das interaktive Augmented Reality- (AR) und Klangerlebnis, das zunächst in der Art Gallery of New South Wales in Sydney und im Getty Center in Los Angeles zu sehen sein wird, ermöglicht es Schülern und Familien auf der ganzen Welt, durch ihre gemeinsame Neuinterpretation der Umwelt in Echtzeit, mitzugestalten und sich zu verbinden.

Im Apple Newsroom heißt es unter anderem

Deep Field nutzt die Leistung und Mobilität des iPad Pro in Kombination mit der Präzision des Apple Pencil, um die Kreativität zu fördern. Teilnehmer:innen sind eingeladen, sich von Kunstwerken und der Umwelt inspirieren zu lassen, um ihre eigene Pflanzen- und Tierwelt zu zeichnen und mit leuchtenden Farben, Formen und Texturen zu experimentieren. Nachdem sie sich phantasievolle Pflanzenteile ausgedacht haben, skizzieren die Teilnehmer:innen ihre Entwürfe mit dem Apple Pencil in der Deep Field-App für das iPad. Diese werden dann in Echtzeit zu einer weltweiten Datenbank mit Pflanzen hinzugefügt, die von den Teilnehmer:innen aus der ganzen Welt gezeichnet worden sind, um ein neues Ökosystem zu schaffen, in dem die unsichtbaren Welten der Pflanzen durch die Magie von AR enthüllt werden. Mit dem LiDAR Scanner des iPad Pro sieht man, wie die Kunstwerke zu spektakulären 3D-Pflanzenstrukturen erblühen, die sich über die Böden, Wände und Decken um einen herum erstrecken und eine neu erdachte, immersive natürliche Welt schaffen.

Deep Field ist ab sofort für Schüler und Familien in der Art Gallery of New South Wales in Sydney zu sehen und wird im Getty Center in Los Angeles von Samstag, 8. bis Sonntag, 16. Juli zu sehen sein. Nach Sydney und Los Angeles wird das Deep Field-Erlebnis auf eine Welttournee gehen, die im Oktober nach Europa und im November nach Asien führt, unter anderem in das ArtScience Museum in Singapur.