Bis dato läuft der Apple Original Film „Killers of the Flower Moon“ nur in den Kinos. Auch bei uns in Deutschland kann der Film auf der großen Leinwand bestaunt werden. Nicht erst seit dem Kinostart schickt Apple verschiedene Clips zum Film auf YouTube ins Rennen. Dies setzt sich am heutigen Tag fort.

Apple TV+ veröffentlicht „Killers of the Flower Moon — Directed by Martin Scorsese: Part One“

Bis dato hüllt sich Apple noch in Schweigen, wann „Killers of the Flower Moon“ auf Apple TV+ und somit auf Apples Video-Streaming-Plattform anläuft. Um was geht es in dem Martin Scorsese Film mit Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone in den Hauptrollen?

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachte Öl der Osage-Nation ein Vermögen ein, die über Nacht zu den reichsten Menschen der Welt wurde.n Der Reichtum dieser amerikanischen Ureinwohner zog sofort weiße Eindringlinge an, die so viel Osage-Geld wie möglich manipulierten, erpressten und stahlen, bevor sie zu Mördern wurden. Basierend auf einer wahren Geschichte und erzählt durch die unwahrscheinliche Romanze von Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) und Mollie Kyle (Lily Gladstone) ist „Killers of the Flower Moon“ eine epische Western-Krimi-Saga, in der wahre Liebe auf unaussprechlichen Verrat trifft. „Killers of the Flower Moon“ mit Robert De Niro und Jesse Plemons wird von Oscar-Preisträger Martin Scorsese nach einem Drehbuch von Eric Roth und Martin Scorsese inszeniert, das auf dem Bestseller von David Grann basiert.

In dem Clip „Killers of the Flower Moon — Directed by Martin Scorsese: Part One“ ist zu sehen, wie eine Szene von Martin Scorsese in Szene gesetzt wird.

