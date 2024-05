iFixit hat seine zweijährige Partnerschaft mit Samsung beendet. Das primäre Ziel war es, ein reparaturfreundliches Ökosystem zu schaffen, doch iFixit äußerte Zweifel an Samsungs Engagement, Reparaturen leichter zugänglich zu machen. Insbesondere die hohen Kosten der Reparaturteile und logistische Hindernisse waren zentrale Probleme, die zu dieser Entscheidung führten.

Schwierige Partnerschaft und hohe Kosten

Die Zusammenarbeit zwischen iFixit und Samsung begann vielversprechend, doch schon bald traten erhebliche Schwierigkeiten auf. iFixit bemühte sich, Samsung-Kunden eine Selbstreparatur-Option anzubieten, indem iFixit detaillierte Anleitungen und Ersatzteile bereitstellte. Doch die Kosten für die Reparaturteile waren so hoch, dass viele Kunden sich lieber für einen Geräteaustausch entschieden. Ein einfacher Akkuwechsel war nicht möglich, ohne auch das Display auszutauschen, was die Reparaturkosten erheblich in die Höhe trieb.

Zusätzlich limitierte Samsung die Anzahl der Teile, die iFixit an Kunden verkaufen durfte. Maximal sieben Teile pro Kunde innerhalb von drei Monaten waren erlaubt, was den Betrieb für viele Reparaturwerkstätten unrentabel machte. Zu allem Überfluss wurden keine Komponenten für neuere Modelle wie das Galaxy S23, das Z Flip 5 und das Z Fold 5 an iFixit geliefert. Stattdessen verkauft Samsung die Komponenten für seine neuesten Modelle über Encompass.

Zudem deutet ein geleakter Vertrag darauf hin, dass unabhängige Reparaturwerkstätten verpflichtet sind, Samsung die Kontaktdaten und weitere Informationen jedes Kunden zu übermitteln, der eine Reparatur durchführen lässt. Darüber hinaus sollen Geräte, die bereits mit nicht-originalen Teilen repariert wurden, sofort demontiert werden.

Zukunft von iFixit ohne Samsung

Ab Juni wird iFixit nicht mehr als offizieller Drittanbieter von Samsung-Reparaturteilen und -werkzeugen fungieren. Bestehende Reparaturinformationen bleiben zwar auf der iFixit-Webseite verfügbar, jedoch wird es keine neuen gemeinsamen Reparaturanleitungen mehr geben. iFixit plant zwar weiterhin, Ersatzteile und Reparatursets für Samsung-Geräte anzubieten, jedoch verstärkt mit Aftermarket-Komponenten.

iFixit hatte bereits früher versucht, mit Samsung Projekte wie das Galaxy Upcycling-Programm voranzutreiben, die jedoch nicht verwirklicht wurden. Diese zweite gescheiterte Zusammenarbeit hat gezeigt, dass Samsungs Engagement für eine Kooperation nicht groß genug war. Trotzdem bleibt iFixit optimistisch und arbeitet weiterhin mit anderen großen Unternehmen wie Google, Valve, Lenovo, Motorola und Microsoft zusammen. Für die Zukunft wird Samsung vermutlich seine Selbstreparaturoptionen stärker intern verwalten, ähnlich wie Apple es bereits seit 2021 mit seinem „Self Service Repair“-Programm handhabt.

