Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen der erste und größte Kunde der neuen Amkor-Produktions- und Packaging-Anlage sein wird, die in Peoria, Arizona, entsteht. Amkor wird Apple Silicon weiter verarbeiten, das in der nahegelegenen TSMC-Fabrik hergestellt wird. Auch in dieser ist Apple der größte Kunde.

Apple und Amkor gehen Partnerschaft ein

Apple möchte sich stärker diversifizieren und unabhängiger von China werden. Auch wenn Apple nach wie vor sehr stark von China abhängig ist, findet ein immer größerer Teil außerhalb Chinas statt. Nun hat Apple bestätigt, dass erste Apple Silicon Chips in den USA produziert und weiter verarbeitet werden.

„Apple fühlt sich der Zukunft der amerikanischen Fertigung zutiefst verpflichtet und wir werden unsere Investitionen hier in den Vereinigten Staaten weiter ausbauen“, sagte Jeff Williams, Chief Operating Officer von Apple. „Apple Silicon hat unseren Benutzern neue Leistungsniveaus eröffnet und ihnen ermöglicht, Dinge zu tun, die sie vorher nicht tun konnten, und wir freuen uns, dass Apple-Silikon bald in Arizona produziert und weiter verarbeitet wird.“

Weiter gab Apple zu verstehen, dass Apple und Amkor seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen arbeiten und Chips verarbeiten, die in allen Apple-Produkten in großem Umfang verwendet werden. Mit dem gemeinsamen Wunsch, in den USA zu produzieren, entwickelten Apple und Amkor Pläne zum Bau der größten ausgelagerten Produktionsanlage für fortschrittliches Packaging in den USA. Amkor wird rund 2 Milliarden US-Dollar in das Projekt investieren und nach Fertigstellung mehr als 2.000 Mitarbeiter beschäftigen.

