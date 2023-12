Apple TV+ hat sich dazu entschieden, zwei Original Serien nicht weiterzuführen. Die Rede ist von „Swagger“ und „Central Park“. Beide Serien werden keine weitere Staffel erleben.

Erst kürzlich haben wir das Staffelfinale zu „Swagger – Staffel 2“ geguckt und uns gefragt, wie die in Staffel 3 weitergeführt wird. Nun haben wir die Antwort erhalten. Es wird schlicht und einfach keine dritte Staffel geben.

Reggie Rock Bythewood – kreativer Kopf der Serie – hat sich kürzlich zu Swagger geäußert. Er gab auf X folgendes zu Protokoll:

„Was für ein unglaubliches Abenteuer. In unseren beiden Staffeln haben wir Karrieren gestartet, Genres revolutioniert, durch unsere Charaktere Menschlichkeit hervorgebracht, Geschichten erzählt, die uns am Herzen liegen, die Art und Weise, Basketball zu verkörpern, revolutioniert und Spaß gehabt. Das ist ein Segen. KD, Brian, Rich, Imagine und CBS Studios, vielen Dank für euer Vertrauen. Apple, du bestellst zwar keine dritte Staffel, aber ich habe die Show gemacht, die ich machen wollte. Danke dafür. Besetzung, Autoren und Crew, euch gilt mein Dank. Geht mit Swagger am Set entlang. Geht mit Swagger vom Set. Für unsere FAMbase habt ihr uns auf eine Weise gefördert, die wir uns nie hätten vorstellen können. An die Branche: Nehmt nicht den Fuß vom Gas. Erzählt weiterhin unsere Geschichten.“