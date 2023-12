Apple Music soll eine Unterstützung für gemeinsame Wiedergabelisten erhalten. Mit dieser neuen Funktion kann man Freunde einladen, an einer Wiedergabeliste mitzuwirken. Jeder der Teilnehmer kann Lieder hinzufügen, neu anordnen, entfernen und mit Emojis auf die gerade gespielten Lieder reagieren. Die neuen Wiedergabelisten wurden für iOS 17.2 erwartet, werden sich nun jedoch verspäten, da Apple anscheinend Bedenken bezüglich eines Missbrauchs der Funktion hat.

Spam-Gefahr durch gemeinsame Wiedergabelisten

Die ursprünglich auf der WWDC angekündigte Apple Music Funktion für gemeinsame Wiedergabelisten soll die Interaktion zwischen den Nutzern verbessern, indem sie es mehreren Nutzern ermöglicht, zu einer einzigen Wiedergabeliste beizutragen. Obwohl die Funktion in der ersten Beta-Version von iOS 17.2 enthalten war, wurde sie von Apple in der vierten Beta-Version überraschend entfernt.

Ein von 9to5Mac gesichteter Beta-Code deutet darauf hin, dass Apple die gemeinsamen Wiedergabelisten aufgrund von Bedenken über Missbrauch und Spam aus iOS 17.2 entfernt hat. Apple arbeitet aktiv daran, diese Bedenken auszuräumen, indem das Unternehmen neue Schutzmaßnahmen einführt, wie z. B. die Begrenzung der Anzahl der ausstehenden Anfragen, die ein Wiedergabelistenbesitzer erhalten kann. Diese Anpassungen sollen jedoch dazu geführt haben, dass die neuen Wiedergabelisten nicht in der finalen Version von iOS 17.2 enthalten sein werden. Dies bestätigt auch Apple mit den offiziellen Versionshinweisen für iOS 17.2, in denen die Funktion nicht erwähnt wird.

Trotz der Zurückstellung der gemeinsamen Wiedergabelisten führt iOS 17.2 andere praktische Funktionen für Apple Music ein. Anwender können nun eine neue Favoriten-Wiedergabeliste nutzen, die es einfacher macht, ihre bevorzugten Titel wieder aufzurufen. Außerdem bietet das Update die Möglichkeit, den „Hörverlauf“ in Apple Music innerhalb eines Fokus zu deaktivieren. Das bedeutet, dass Musik, die während dieser Zeit abgespielt wurde, nicht im Abschnitt „Kürzlich abgespielt“ angezeigt wird oder die Musikempfehlungen beeinflusst.

iOS 17.2 und iOS 17.3

Was zukünftige Updates angeht, so ist iOS 17.2 wahrscheinlich das letzte große Update für das iPhone in diesem Jahr. Am spannendsten dürfte hier die neue Journal-App sein. Apple beschreibt die App als eine neuartige Methode für iPhone-Nutzer, um Momente im Leben festzuhalten und wertvolle Erinnerungen zu bewahren. Mithilfe von maschinellem Lernen macht das moderne Tagebuch Vorschläge für Momente, an die man sich erinnern möchte. Diese Vorschläge basieren auf den kürzlichen Aktivitäten der Nutzer, wie z. B. Fotos, Personen, Orte und Trainingseinheiten. So wird das Schreiben im Tagebuch erleichtert.

Während es dieses Jahr nach iOS 17.2 noch kleinere Updates geben könnte, die sich vor allem auf Fehlerbehebungen konzentrieren, werden weitere größere Neuerungen erst mit iOS 17.3 wieder im neuen Jahr zu erwarten sein. Dem Muster früherer Versionen folgend, könnte die erste Beta von iOS 17.3 bis zum Jahresende veröffentlicht werden. Zum Beispiel wurde iOS 16.3 Beta 1 am 14. Dezember letzten Jahres veröffentlicht, wobei das Update am 23. Januar für alle freigegeben wurde.

