Apple bietet für seine Produkte verhältnismäßig lange Serviceleistungen und Ersatzteile an. Dennoch ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass ein Produkt in Rente geschickt wird. Das trifft ab sofort auch auf das erste iPhone SE und das 12,9 Zoll iPad Pro der zweiten Generation zu.

Neue Produkte auf der Vintage-Liste

Apples Vintage-Liste enthält jene iPhones, iPads, iPods, Macs und Apple TVs, die seit über fünf, längstens jedoch sieben Jahre, nicht mehr verkauft werden. Landet ein Gerät auf dieser Liste, bietet Apple über zertifizierte Service-Provider und Apple Stores lediglich dann einen Hardware-Service an, falls Bau- und Ersatzteile lagernd sind. Eine Reparatur wird somit ab diesem Zeitpunkt immer schwieriger. Nun gesellen sich das erste iPhone SE und das 12,9 Zoll iPad Pro der zweiten Generation auf die Liste der „veralteten“ Geräte.

Die erste Version des iPhone SE kam im März 2016 auf den Markt. Es bot damals eine einzigartige Kombination aus kompaktem Design und leistungsstarken Funktionen. Mit seinem 4 Zoll Display war es deutlich kleiner als viele zeitgenössische Smartphones, was es besonders handlich machte. Es verfügte über den A9 Chip, der auch im iPhone 6s verwendet wurde, was eine beachtliche Leistungssteigerung gegenüber älteren Modellen bedeutete. In Bezug auf das Äußere hielt das iPhone SE am Aluminiumgehäuse des iPhone 5s fest und war in mehreren Farben erhältlich. Das iPhone SE wurde bis September 2018 verkauft.

Das 12,9 Zoll iPad Pro der zweiten Generation, eingeführt im Juni 2017, zeichnete sich durch ein großes Retina Display mit ProMotion Technologie aus, die eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz bietet. Angetrieben wurde es vom leistungsstarken A10X Fusion Chip, der sowohl eine erhöhte Geschwindigkeit als auch eine verbesserte Energieeffizienz bot.

Wie MacRumors berichtet, hat Apple nun auch die Sonderedition der Mickey Solo3, die Powerbeats 2 und Solo2 Wireless-Kopfhörer als Vintage gekennzeichnet

