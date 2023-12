Gestern haben wir darüber informiert, dass das kommenden Update auf iOS 17.2, welches für Anfang nächster Woche erwartet wird, die Unterstützung des Qi2-Ladestandards auch auf das iPhone 13 und iPhone 14 bringt. Nun erreicht uns die Information, dass iPhones via Qi2 mit 15W aufgeladen werden können.

iPhone 15 und iPhone 15 Pro unterstützen seit ihrem Verkaufsstart den Qi2-Ladestandard. Mit dem kommenden Update auf iOS 17.2 schafft dieser Standard auch den Sprung auf die iPhone 13- und iPhone 14-Familie. Entsprechende Ladegeräte sind allerdings noch nicht erhältlich. Dies wird sich jedoch in Kürze ändern.

So hat Anker gegenüber verschiedenen US-Medien bestätigt, dass das Anker MagGo Zubehör mit Qi2-Zertifizierung das iPhone 13, iPhone 14 und iPhone 15 drahtlose mit 15W aufladen kann. Ältere Qi-Produkte unterstützen das drahtlose Laden in Kombination mit dem iPhone nur bis maximal 7,5W.

The Verge schreibt

Anker-Sprecherin Mary Woodbury bestätigte in einer E-Mail an The Verge, dass die neuen MagGo-Produkte im Gegensatz zu älteren Qi-Produkten, die bei iPhones auf das Laden mit halber Geschwindigkeit von 7,5 W beschränkt waren, das Laden mit 15 W unterstützen können, die gleiche maximale Rate, die Sie mit MagSafe-Ladegeräten von Apple erhalten.