Der Apple Watch wird häufig nachgesagt, dass sie Leben gerettet hat bzw. hierbei eine wichtige Rolle gespielt hat. Nun berichtet eine Frau aus Kentucky, dass dank Apples Smartwatch nicht nur ihr Leben gerettet werden konnte, sondern auch das Leben ihres Babys.

Veronica Williams wurde während ihrer Schwangerschaft mehrfach von ihrer Apple Watch auf eine hohe Herzfrequenz aufmerksam gemacht. Diese Warnungen in Verbindung mit ihrer Kurzatmigkeit veranlassten sie, ihren Arzt zu kontaktieren. Auf Anraten ihres Arztes eilte Williams in die Notaufnahme.

„Das Nächste, was ich weiß, ist, dass sie hereinkamen und sagten: ‚Wir müssen einen Notkaiserschnitt machen. Ist das in Ordnung?‘ Und ich wurde aus meinem Zimmer gerollt und wachte in der [University of Cincinnati] auf“, erzählt Williams gegenüber Fox19.