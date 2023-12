Die Last Minute Angebote laufen bei Amazon bereits auf Hochtouren. Nachdem der Online Händler zum Start der Aktion seine Echo-Familie bereits in den Mittelpunkt gerückt hat, sind endlich die Fire TV Stick an der Reihe. Sowohl der Fire TV Stick lite als auch der Fire TV Stick, der Fire TV Stick 4K und Fire TV Stick 4K Max sind aktuell drastisch im Preis gesenkt.

-44%: Fire TV Stick 4K vorübergehend nur 39 Euro

Es gibt Amazon Hardware, die eignet sich in unseren Augen idealerweise als Geschenk. So dürfte auch der Fire TV Stick in diesem Jahr wieder unter zahlreichen Weihnachtsbäumen als Weihnachtsgeschenk liegen.

Immer mal wieder haben wir in der Vergangenheit betont, dass man Echo Dot, Fire TV Stick etc. kauft, wenn diese bei einer Aktion im Preis reduziert sind. Nur in Ausnahmefällen solltet ihr den vollen preis bezahlen. Kurz vor Weihnachten dreht Amazon nun noch einmal an der Preisschraube und reduziert die gesamte Familie der Fire TV Sticks im Preis In unseren Augen ist insbesondere der Fire TV Stick 4K mit 39 Euro anstatt 69,99 Euro besonders attraktiv. Ihr spart satte 44 Prozent.

Angebot Amazon Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne TV-Steuerungstasten) |... Unser kostengünstigster Fire TV Stick – Genießen Sie schnelles Streaming in Full HD. Mit...

Perfekt für den Einstieg – Sehen Sie mit den Apps von ARD, ZDF, Pluto TV, YouTube und mehr...

Angebot Amazon Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | HD-Streaminggerät Die neueste Version unseres meistverkauften Streaming-Geräts – 50 % mehr Leistung im Vergleich zu...

Weniger Durcheinander, mehr Kontrolle – Mit der Alexa-Sprachfernbedienung können Sie Sendungen...

Angebot Der neue Amazon Fire TV Stick 4K Max, unterstützt Streaming über Wi-Fi 6E, Ambient-TV Unser leistungsstärkster Streaming-Stick – Mit dem leistungsstarken Prozessor sind blitzschnelle...

Bild und Klang in lebensechter Qualität – Genieße die Vorstellung in 4K Ultra HD, mit...

