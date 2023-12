Knapp zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple die Drama-Serie „Manhunt“ in Auftrag gegeben hat. Nun hat Apple einen ersten konkreten Ausblick auf die Serie gegeben und gleichzeitig den Premierentermin genannt.

„Manhunt“ startet am 13. März 2024 auf Apple TV+

Apple TV+ hat einen ersten Ausblick auf „Manhunt“ gegeben. Dabei handelt es sich um eine kommende, siebenteilige limitierte True-Crime-Serie mit dem Emmy-Gewinner Tobias Menzies („The Crown“, „Game of Thrones“, „Outlander“) in der Hauptrolle. Die Serie wurde von der Emmy-nominierten Monica Beletsky („Fargo“, „The Leftovers“, „Friday Night Lights“), die auch als Showrunnerin und ausführende Produzentin fungiert, erstellt. Der für den Emmy nominierte Carl Franklin („Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story“, „One False Move“, „Devil in a Blue Dress“) führte bei den ersten beiden Episoden Regie und ist außerdem ausführender Produzent der Serie.

„Manhunt“ basiert auf dem New-York-Times-Bestseller und dem mit dem Edgar Award ausgezeichneten Sachbuch des Autors James L. Swanson. Es handelt sich um einen Verschwörungsthriller über eines der bekanntesten, aber am wenigsten verstandenen Verbrechen der Geschichte. Die Rede ist von der erstaunlichen Geschichte der Jagd auf John Wilkes Booth nach der Ermordung Abraham Lincolns.

„Manhunt“ startet am 15. März 2024 mit den ersten beiden Folgen auf Apple TV+. Anschließend folgen immer freitags bis zum 19. April 2024 neue Episoden.

