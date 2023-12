Die Entwicklung hin zu immer kleineren Chip-Fertigungsprozessen geht immer weiter. Erst vor wenigen Tagen haben wir erfahren, dass TSMC Apple Testergebnisse eines 2nm-Chips vorgelegt hat, und schon spricht das Unternehmen über die nächste Generation, die mit einem 1,4nm-Prozess gefertigt werden soll.

TSMCs Roadmap ist ambitioniert und verspricht große Fortschritte für Apples zukünftige Chips. In einer Präsentation von seinem Future of Logic Panel hat TSMC zum ersten Mal den offiziellen Namen seines 1,4nm-Prozesses bekannt gegeben: „A14″.

Etwas irritierend ist, dass TSMC von dem bisher verwendeten N-Präfix zu einem A-Präfix wechselt. Das bedeutet, dass die 1,4nm-Chips als A14 bezeichnet werden – derselbe Name, den Apple dem 5nm-Chip gegeben hat, der beim iPhone 12 im Einsatz war. Doch zunächst ist die Massenproduktion von TSMCs 2nm-Chips „N2“ geplant, gefolgt von einer verbesserten „N2P“-Fertigung Ende 2026. Daher ist es unwahrscheinlich, dass A14-Chips vor 2027 auf den Markt kommen werden.

Als Auftragsfertiger für die Apple Silicon Chips gehört TSMC zu Apples wichtigsten Partnern. Apple hat schon des Öfteren TSMC öffentlich gelobt, weil der Chip-Hersteller in der Lage ist, „Massenprodukte in hoher Qualität herzustellen und flexibel gegenüber neuen Technologien ist“. So verläuft die Partnerschaft für beide Seiten äußerst positiv. Apple erhält die wahrscheinlich fortschrittlichste Halbleitertechnik auf dem Markt und TSMC verzeichnet mit Apple als größten Kunden regelmäßig einen beachtlichen Umsatz.

Die neueste Chiptechnologie wurde bei Apple bisher zuerst im iPhone eingesetzt, bevor sie ihren Weg in die iPad- und Mac-Produktreihen fand. Dabei zeigte sich eine rasante Entwicklung, die bei einem Blick auf die vergangenen iPhone-Generationen noch deutlicher wird:

Und so wird es voraussichtlich weitergehen:

Geoffrey Yeap of TSMC talking

N2 mass production 2025

A14 in development (first time they’ve said the name??)

Talking about backside power delivery network

PPACt – Power, Performance, Area, Cost, Time to market pic.twitter.com/7ngKVRSSfK

— Dylan Patel @ Neurips (@dylan522p) December 13, 2023