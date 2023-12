Apple TV+ konnte sich einen weiteren First-Look-Deal sichern. Bis die Früchte dieser Kooperation den Apple Video-Streaming-Dienst erreichen, dürfte allerdings noch ein wenig Zeit vergehen. „Monarch: Legacy of Monsters“ könnt ihr hingegen schon jetzt auf Apple TV+ verfolgen. Zu dieser Serie gibt es einen neuen Clip, der euch das Ganze schmackhaft machen soll.

Apple TV+: First-Look-Deal mit Yoruba Saxon

Apple hat mit der Produktionsfirma Yoruba Saxton einen exklusiven mehrjährigen Vertrag zur Produktion von Spielfilmen und Serien für Apple TV+ unterzeichnet. Damit setzt Apple seine Zusammenarbeit David Oyelowo fort, der zuvor in der Originalserie „Silo“ mitspielte und gleichzeitig ausführender Produzent war.

Wie Varieté berichtet, hat Yoruba Saxon unter der Leitung von David und Jessica Oyelowo Titel wie „Nightingale“, „Captive“, „A United Kingdom“, „Come Away“, „Five Nights in Maine“, „The Water Man“, „Ferguson Rises“ und weitere produziert.

David Oyelowo wird außerdem in Apples kommender Dramedy-Serie „Government Cheese“ mitspielen und ausführender Produzent sein.

Monarch: Legacy of Monsters – What You Need to Know

„Monarch: Legacy of Monsters“ läuft schon seit wenigen Wochen auf Apple TV+ und erfreut sich großer Beliebtheit. Begleitete wird die Serie von einer groß angelegten Apple Marketing-Kamapgne. Unter anderen schicken die Verantwortlichen regelmäßig neue Clips auf YouTube als Appetizer ins Rennen.

Mit den neuesten Clip „Monarch: Legacy of Monsters – What You Need to Know“ erhaltet ihr Informationen über die Besetzung der Serie.

