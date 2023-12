Threads, die neueste Social-Media-Plattform von Meta, hat ihren Dienst in den meisten Märkten im Juli aufgenommen. Da die noch junge Plattform anscheinend nicht den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Digital Markets Act (DMA) erfüllte, verzögerte sich jedoch der Start in der EU. Wie Meta-CEO Mark Zuckerberg bekannt gab, hat man den Dienst nun auch in der EU an den Start gebracht.

Meta startet Threads in der EU

Die Social-Media-Landschaft in Europa hat Zuwachs bekommen: Threads, die neue Plattform von Meta, ist jetzt auch in Deutschland und weiteren Ländern verfügbar.

„Heute öffnen wir Threads für weitere Länder in Europa“, schrieb Zuckerberg in einem Beitrag auf der Plattform. Nutzer in der EU können nicht nur ein Threads-Profil erstellen, um Beiträge zu posten, sondern auch einfach in Threads stöbern, ohne ein Instagram-Konto zu haben – eine Option, die wahrscheinlich eingeführt wurde, um den gesetzlichen Bestimmungen für Online-Dienste in der EU zu entsprechen.

Als Meta Threads im Juli startete, meldeten sich die Nutzer über ihr Instagram-Konto an, wodurch Threads Millionen von Nutzern gewinnen konnte. Die Integration der beiden Plattformen wurde jedoch nicht von allen begrüßt und führte zu Beschwerden darüber, dass es nicht möglich war, sein Threads-Profil zu löschen, ohne gleichzeitig sein Instagram-Konto zu löschen. Im November lockerte Meta dann die Integration, indem das Unternehmen eine Möglichkeit einführte, ein Threads-Profil separat zu löschen oder zu deaktivieren, während das zugehörige Instagram-Konto erhalten blieb.

Zuckerberg sagte auf einer Telefonkonferenz im Oktober, dass Threads inzwischen knapp 100 Millionen monatliche Nutzer hat. Durch die Expansion in einen Markt mit 448 Millionen Menschen dürften die Nutzerzahlen von Threads nun einen ordentlichen Schub erhalten. Seit dem Start zu Beginn des Jahres wurde Threads um eine Web-App, die Möglichkeit, nach Beiträgen zu suchen, und eine Funktion zum Bearbeiten von Beiträgen erweitert.

