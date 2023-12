Apple plant fest mit einem US-Release des Vision Pro Headsets für „Anfang 2024“, das hat CEO Tim Cook bereits bestätigt. Apples Strategie für die Markteinführung des Headsets konzentriert sich auf eine kontrollierte Markteinführung. Dabei plant das Unternehmen das Mixed-Reality-Headset ausschließlich über den eigenen Vertrieb zu verkaufen, wobei die lokalen Apple Stores eine wichtige Rolle spielen. Nun sind die ersten Informationen durchgesickert, die zeigen, wie Apple das Gerät in seinen Einzelhandelsgeschäften präsentieren und verkaufen will.

Apple Vision Pro in Apple Stores

Wie MacRumors berichtet, gibt ein Dokument aus einer Datenbank für geistiges Eigentum Einblicke in die geplante Ausstellungsfläche des Vision Pro Headsets. Bezüglich der Präsentation bereitet Apple einen eleganten Ständer für das Headset vor, der zu anderen Produkt-Schauflächen von Apple passen dürfte. Der geschwungene Ständer wird die Vision Pro in die Luft heben, sodass das Display, der Kopfbügel und andere Komponenten aus allen Winkeln gut zu sehen sind. Einen ähnlichen Aufbau haben wir bereits in einem Pressefoto von Apple gesehen, das wir euch als Artikelbild eingebunden haben.

Die Vision Pro Headsets werden an eine zugehörige Batterie angeschlossen, die sich unter dem Headset am unteren Teil des Ständers befindet. Den Bildern nach zu urteilen, wird Apple nicht versuchen, den Akku in irgendeiner Weise zu verstecken. Die Vision Pro Ständer werden auf einer Matte platziert, mit zwei Headsets pro Matte.

Derzeit werden Apple Store Mitarbeiter für den Umgang und die Präsentation des Headsets geschult. In Apples Flagship-Stores wird es spezielle Bereiche geben, in denen die Kunden die Vision Pro selbst ausprobieren können. In kleineren Apple Stores wird es auch eine beschränkte Anzahl von Headsets zur Ausstellung geben, es ist jedoch nicht bekannt, ob dort Vorführungen angeboten werden.

Es ist zu erwarten, dass Apple ein weiteres Medien-Event vor der Veröffentlichung des Headsets abhalten wird. Das wird dem Unternehmen eine weitere Gelegenheit geben, das Gerät nochmals den Kunden zu präsentieren und einige Apps sowie Funktionen vorzustellen, die bei der WWDC im Juni noch nicht fertiggestellt waren.

Während Vision Pro Anfang nächsten Jahres exklusiv in den USA in den Verkauf gehen soll, plant Apple, die Verfügbarkeit bis Ende 2024 auf weitere Länder auszudehnen. Großbritannien und Kanada sind wahrscheinlich die ersten Kandidaten für die Expansion, gefolgt von weiteren Ländern, darunter auch Deutschland.

