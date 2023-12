Kurz vor knapp möchten wir euch noch einmal auf die Bestellfristen im Apple Online Store aufmerksam machen. In diesem Jahr müsst ihr euch über alle Produktkategorien hinweg nur ein einziges Datum merken.

Apple Online Store: Das sind die Bestellfristen zu Weihnachten

„Noch ist Zeit, Wunder wahr zu machen. Findet die schönsten Geschenke in letzter Minute.“, heißt es im Apple Online Store. In der Tat habt ihr nicht mehr lange Zeit, um eure Bestellung im Apple Online Store zu platzieren, damit diese noch pünktlich vor Weihnachten ausgeliefert wird.

In den letzten Jahren gab es je nach Verfügbarkeit unterschiedliche Bestellfristen zu iPhone, iPad, Apple Watch und Co. In diesem Jahr scheint eine deutlich bessere Lieferfähigkeit vorzuherrschen. In diesem Jahr müsst ihr euch nur den 21. Dezember merken. Egal, ob ihr ein iPhone 15 oder iPhone 15 Pro, ein iPhone 14, ein iPhone 13, ein iPhone SE, eine Apple Watch Ultra 2, eine Apple Watch 9, eine Apple Watch SE, ein iPad (egal, ob mit oder ohne Gravur), ein MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio, ein Mitglied der AirPods-Familie (mit oder ohne Gravur), HomePod (mini), Apple TV 4K oder AirTags (mit oder ohne Gravur) bestellt möchtet, Apple nennt den 21. Dezember als Stichtag.

Apple gibt zu bedenken, dass die Versand- und Lieferzeiten je nach Produktverfügbarkeit oder gewählter Zahlungsoption schwanken können. Die genauen Termine werden am Ende der Bestellung angezeigt.

Wenn die Bestellfrist abgelaufen ist, könnt ihr vorrätige Produkte online bestellen und im Apple Store in eurer Nähe abholen.

Ein Apple Store könnte so oder so noch ein guter Tipp vor Weihnachten sein. Sämtliche Apple Stores haben am kommenden Samstag (23.12.2023) mit ausgedehnten Öffnungen geöffnet. So begrüßt zum Beispiel Apple Schildergasse in Köln seine Besucher einen Tag vor Weihnachten von morgens 10:00 Uhr bis abends 20:00 Uhr.

-> Hier geht es zu den Geschenkideen im Apple Online Store

