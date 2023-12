Apple News+ ist zwar leider noch nicht in Deutschland verfügbar, dafür wird der Service in den USA aufgewertet. So hat Apple angekündigt, dass Abonnenten von Apple News+ ab sofort Zugang zu den täglichen Sportnachrichten von The Athletic haben. The Athletic ist eine abonnementbasierte Webseite für Sportjournalismus, die ausführliche Berichte über Hunderte von Profi- und College-Teams in den wichtigsten Sportligen weltweit liefert.

Neue Sport-Inhalte für Apple News+

Die New York Times erwarb The Athletic im Januar 2022 für 550 Millionen Dollar. Die Zeitung schloss daraufhin im Juli ihre Sportredaktion und kündigte an, einige der Inhalte von The Athletic in ihre Kernpublikation zu integrieren. Nun erhalten Apple News+ Abonnenten in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien ebenfalls Inhalte von The Athletic im Sportbereich von Apple News.

The Athletic berichtet über die englische Premier League, NFL, NBA, WNBA, NHL, MLS, PGA, National Women’s Soccer League, NCAA Division I Football Bowl Subdivision, NCAA College-Basketball der Männer, NCAA College-Basketball der Frauen, LaLiga, UEFA Champions League und mehr.

„Wie so viele lebenslange Sportfans bin auch ich ein treuer Leser von The Athletic und ihrer fantastischen Sportberichterstattung und lokalen Berichterstattung“, sagt Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple. „Wir sind sehr stolz darauf, Sportfans The Athletic jetzt auch in Apple News+ anbieten zu können – was Millionen von News+ Abonnenten lieben werden.“

Im Oktober erhöhte Apple den Preis für ein Apple News+ Abonnement von 9,99 Dollar auf 12,99 Dollar pro Monat. In den USA war dies die erste Preiserhöhung für Apple News+ seit dem Start des Dienstes im November 2019.

