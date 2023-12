Noch trennen uns ein paar Tage vom Jahreswechsel. Disney+ ist zumindest bereit für das Jahr 2024, zumindest hat der Video-Streaming-Dienst die ersten Neuheiten für das kommende Jahr veröffentlicht und bekannt gegen, welche neuen Inhalte im Januar 2024 zu erwarten sind.

Disney+: Das ist neu im Januar 2024

Disney+ hat bereits die ersten neuen Titel aus allen Genres angekündigt, die im kommenden Jahr exklusiv auf dem Streaming-Service zu sehen sein werden. Auch 2024 stehen spannende Streaming-Highlights und aufregende, neue Staffel geliebter Serien, wie die dritte Staffel der FX Dokuserie FX’s „Welcome to Wrexham“ oder Staffel 3 von „Spidey und seine Super-Freunde“, in den Startlöchern. Marvel Fans können sich neben der neuesten Serie Marvel Studios‘ „Echo“ (10. Januar) auf die mit Spannung erwartete Serie „Agatha: Darkhold Diaries“ mit Kathryn Hahn sowie die animierte Original Serie „X-Men ’97“ der Marvel Studios freuen. Natürlich wird es 2024 auch neue Abenteuer aus der Galaxis geben – mit „Star Wars: The Acolyte“ und „Skeleton Crew“ starten im neuen Jahr gleich zwei brandneue Serien von Lucasfilm auf Disney+. Der Streaming-Service wird auch 2024 das internationale Zuhause von „Doctor Who“ bleiben, dessen neuste Staffel (mit Ausnahme von Großbritannien und Irland) auf Disney+ zu sehen sein wird.

Disney+ Neuheiten

2. Januar

2023 Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony (Star) (OT)

3. Januar

FX’s Class of ‘09 – Staffel 1 (Star)

Ishura – Staffel 1 (Star)

Betrug: Der perfekte Ehemann – Staffel 1 (Star)

10. Januar

Demons and Saviors: Der Fall Christina Boyer – Staffel 1 (Star)

Marvel Studio’s „Echo“ (Marvel)

12. Januar

Bluey – Neu Folgen der 3. Staffel (Disney)

17. Januar

Der Juwelendieb (Star)

A Shop for Killers – Staffel 1 (Star)

The Creator (Star)

The Artful Dodger (Star)

19. Janaur 2023

Cristóbal Balenciaga (Star)

24. Januar

Das echte große Krabbeln (National Geographic)

31. Januar

Choir – Staffel 1 (Disney)

Disney+: Neue Katalog-Titel

3. Januar

Camp Kikiwaka – Staffel 6 (Disney)

Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen – Staffel 7 (National Geographic)

10. Januar

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 22 (National Geographic)

Schmugglern auf der Spur – Staffel 4 (National Geographic)

17. Januar

Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Neue Folgen der 5. Staffel (Disney)

Cesar Millan: Guter Mensch, guter Hund – Staffel 3 (National Geographic)

Horrortrips – Wenn Reisen zum Albtraum werden – Staffel 12 (National Geographic)

24. Januar

Big City Greens – Neue Folgen der 3. Staffel (Disney)

Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen – Staffel 3 (National Geographic)

31. Januar

Life in Pieces – Staffel 1-4 (Star)

Schwarzmerkte hautnah mit Mariana van Zeller – Staffel 3 (National Geographic)

