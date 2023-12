Vor den Feiertagen erwartet uns eine neue 99 Cent Leih-Aktion von Amazon Prime Video, bei der wieder einige aktuelle Hits und auch klassische Filmjuwelen günstig geliehen werden können. Mit dabei sind wieder hochgelobte Filme wie The Whale, The Father und Systemsprenger. Natürlich dürfen auch Actionfilme wie Venom, Doom oder Jurassic World nicht fehlen. Für die ganze Familie bietet sich Tom & Jerry oder der sehr lustige Animationsfilm Ab durch die Hecke an.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Die Auswahl ist wieder sehr groß und vielseitig, sodass für jeden etwas dabei sein sollte. Die Aktion gilt bis Dienstag, den 26. Dezember 2023. Die vollständige Liste der reduzierten Leihfilme gibt es auf der Amazon-Webseite. Es lohnt sich, die Liste durchzuscrollen. Es gibt viele Klassiker, aber auch neuere Filme. Nachfolgend haben wir einige Empfehlungen aus der Aktion für euch:

Ennio Morricone – Der Maestro (IMDB 8,3)

„Ein Film wie eine Symphonie: Oscar-Preisträger Giuseppe Tornatore (CINEMA PARADISO) widmet seinem Freund und Wegbegleiter Ennio Morricone einen monumentalen Dokumentarfilm. ENNIO MORRICONE – DER MAESTRO lässt den legendären Komponisten, der kurz nach Fertigstellung verstarb, in berührenden Interviews auf sein unvergleichliches Lebenswerk zurückblicken, das über 500 Filmkompositionen umfasst.“

The Father (IMDB 8,2)

„Oscarprämiertes Drama mit Sir Anthony Hopkins. Ein schelmischer und unabhängiger Mann lehnt im Alter jegliche Hilfe von seiner Tochter Anne ab. Diese Hilfe wird aber unabdingbar, als Anne beschließt, mit ihrem Begleiter nach Paris zu ziehen.“

Systemsprenger (IMDB 7,8)

„Pflegefamilie, Wohngruppe, Sonderschule: Egal, wo Benni hinkommt, sie fliegt sofort wieder raus. Die wilde Neunjährige ist das, was man im Jugendamt einen „Systemsprenger“ nennt. Dabei will Benni nur eines: Liebe, Geborgenheit und wieder bei ihrer Mutter wohnen! Doch Bianca hat Angst vor ihrer unberechenbaren Tochter. Als es keinen Platz mehr für Benni zu geben scheint und keine Lösung mehr in Sicht ist, versucht der Anti-Gewalttrainer Micha, sie aus der Spirale von Wut und Aggression zu befreien …

The Whale (IMDB 7,7)

„Oscar-Gewinner Brendan Fraser in der Rolle seines Lebens: Der Englischprofessor Charlie lebt nach einem Schicksalsschlag zurückgezogen in einem kleinen Appartement am Stadtrand. Als plötzlich seine Tochter Ellie nach 8 Jahren bei ihm auftaucht, beginnt er wieder Kraft zu schöpfen und stellt sich seiner Vergangenheit. Großes Gefühlskino von Darren Aronofsky (Black Swan).“

Der Spion (IMDB 7,2)

„Ein Atomkrieg steht kurz bevor: Der russische Geheimdienstoffizier Oleg Penkowski (Merab Ninidze) und ein einfacher US Handelsvertreter Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) sollen dies verhindern.“

How to Blow Up a Pipeline (IMDB 7,0)

„Hochaktueller Öko-Thriller mit jeder Menge Sprengkraft! Als ihre Mutter in Folge einer brutalen Hitzewelle stirbt, beschließt Xochitl zu radikalen Maßnahmen zu greifen, um endlich ein Umdenken beim Umweltschutz zu erreichen. Zusammen mit Freundin Theo ist das Ziel schnell auserkoren: Die Sprengung einer Ölpipeline im Westen von Texas.“

Ab durch die Hecke (IMDB 6,7)

„Unglaublich! Da gönnt man sich mal kurz für ein paar Monate seinen wohlverdienten Winterschlaf und schon fehlt der halbe Wald. Stattdessen steht dort jetzt eine Vorstadtsiedlung. Wie bitte? Verne, Hammy und Stella staunen nicht schlecht, als sie sich den Schlaf aus den Augen reiben. Wo gibts jetzt bloß das leckere Futter?“

Tom & Jerry (IMDB 5,2)

„Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter, als Jerry am Abend der „Hochzeit des Jahrhunderts“ in ein Hotel in New York einzieht und die Eventplanerin Tom einstellt, um ihn wieder loszuwerden.“

-> Hier geht es direkt zum Prime-Filmabend

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren