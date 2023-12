Apple hat bestätigt, dass Apple Infinite Loop zum 20. Januar 2024 dauerhaft schließen wird. Bei Apple Infinite Loop handelt es sich um einen Apple Retail Stores, den der iPhone-Hersteller auf dem Gelände des ehemaligen Hauptquartiers in Cupertino betreibt.

Apple Infinite Loop schließt zum 20. Januar 2024

Apple hat gegenüber den Kollegen von Macrumors bestätigt, dass der Apple Store „Apple Infinite Loop“ zum 20. Januar 2024 dauerhaft schließen wird. Infinite Loop diente von Mitte der 1990er Jahre bis zum Jahr 2017 als Hauptsitz von Apple. Allerdings wurde Infinite Loop im Jahr 2017 durch den neuen Apple Hauptsitz „Apple Park“, der sich nur ein paar Kilometer befindet, abgelöst.

Apple bietet allen Mitarbeitern im Store die Möglichkeit, weiterhin im Unternehmen zu arbeiten. Es heißt, dass ein Teil der Mitarbeiter in nahgelegene Apple Stores wechseln, darunter Apple Park Visitor Center und die Apple Valley Fair. Weitere Mitarbeiter werden andere Aufgaben bei Apple übernehmen.

Apple selbst hat ein kurzes Statement zur Schließung abgegeben

„Nachdem wir viele Jahre lang Kunden in unseren Filialen in der Bay Area betreut haben, planen wir, unser Geschäft im Infinite Loop zu schließen“, sagte ein Apple-Sprecher. „Alle unsere geschätzten Teammitglieder werden die Möglichkeit haben, ihre Rolle bei Apple fortzusetzen. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden in unserem nahegelegenen Apple Park Visitor Center und an anderen Standorten, auf Apple.com und in der Apple Store App begrüßen zu dürfen.“

Apple Infinite Loop ist übrigens nicht der einzige Apple Store, der im kommenden Monat dauerhaft schließen wird. Apple wird darüber hinaus am 20. Januar seinen Royal Hawaiian Store in Honolulu schließen. Neben den Schließungen, die in Kürze anstehen, möchten wir daran erinnern, dass Apple im Laufe dieses Jahres auch neue Stores in den USA, China, Indien und Südkorea eröffnet hat. Darüber hinaus eröffnete Apple seinen Online Store in Chile und Vietnam.

