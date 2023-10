Ab sofort haben Kunden in Chile die Möglichkeit, das gesamte Produkt- und Serviceangebot von Apple über den Apple Online Store in Anspruch zu nehmen.

Apple Online Store startet heute in Chile

Bereits in der vergangenen Woche kündigte sich an, dass Apple am heutigen Montag seinen Online Store auch in Chile eröffnen wird. Ab sofort können Kunden im ganzen Land das gesamte Produkt- und Dienstleistungsangebot von Apple in Anspruch nehmen. So können Kunden in Chile apple.com/cl besuchen oder die Apple Store App herunterladen und direkt bei Apple einkaufen. Ab dem 20. Oktober können Kunden auch das brandneue iPhone 15 und iPhone 15 Pro in Chile vorbestellen Das iPhone 15 verfügt unter anderem über ein langlebiges, farbiges Rückglas, konturierte Kanten, die Dynamic Island, eine 48MP Hauptkamera und USB-C, während Apple beim iPhone 15 Pro unter anderem auf ein Titandesign, eine neue Aktionstaste, leistungsstarken Kamera-Upgrades und den A17 Pro setzt.

„Wir freuen uns, mit der Einführung des Apple Online Stores in Chile zu expandieren“, sagte Deirdre O’Brien, Apple Senior Vice President of Retail. „Wir lieben es, für unsere Kunden magische Erlebnisse zu schaffen, und egal, ob sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen oder Unternehmergeist annehmen möchten, wir haben jetzt ein unglaubliches Apple-Erlebnis für alle in Chile, die unsere fantastischen Produkte entdecken und kaufen möchten, einschließlich der neuen iPhone 15-Reihe und Apple Watch Series 9.“

Kurzum: Sämtliche Services, die wir seit vielen Jahren in Deutschland in Anspruch nehmen können, stehen nun auch Kunden in Chile zur Verfügung.