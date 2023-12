Wir stecken inmitten der Aktion „Apple 2023 Countdown“. Apple nutzt den gesamten Dezember, um Tag für Tag einen bzw. mehrer Blockbuster in den Mittelpunkt zu rücken. Nur heute könnt ihr euch die „Spider-Man“ 2-Film-Collection für nur 9,99 Euro sichern.

Apple 2023 Countdown – Tag 23: „Spider-Man“ 2-Film-Collection nur 9,99 Euro

Kurz vor Weihnachten stellt Apple nicht nur einen, sondern gleich zwei Filme im Rahmen der Aktion „Apple 2023 Countdown“ zum reduzierten Preis in den Fokus. Und so blicken wir am 23. Dezember auf Tag 23 der Aktion und auf die „Spider-Man“ 2-Film-Collection.

Enthalten sind „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ und „Spider-Man: A New Universe“. Der erste der beiden Animationsfilme wird wie folgt beschrieben:

Miles Morales kehrt für das nächste Kapitel der Oscar-gekrönten Spider-Verse-Saga, Spider-Man: Across the Spider-Verse, zurück. Nach seiner Wiedervereinigung mit Gwen Stacy wird Brooklyns freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, nun als Vollzeit-Spider-Man, quer durch das Multiversum katapultiert, wo er auf ein Team von Spider-People trifft. Ihre Aufgabe ist es, die Existenz des Multiversums zu schützen. Doch als die vielen Helden über die Frage, wie sie mit einer neuen Bedrohung umgehen sollen, aneinandergeraten, muss Miles gegen all die anderen Spinnen antreten und neu definieren, was es bedeutet, ein Held zu sein. Auch, damit er die Menschen retten kann, die er am meisten liebt.

Nur heute könnt ihr euch „Spider-Man“ 2-Film-Collection für nur 9,99 Euro kaufen.

