Ugreen blickt mittlerweile an ein beachtliches Portfolio an Ladeprodukten. Natürlich gehören auch verschiedene USB-C Ladegeräte und USB-C Kabel zum Angebot des renommierten Herstellers. Am heutigen Tag könnt ihr euch ein USB-C Kabel für nur 3,86 Euro sichern.

Ugreen USB-C Kabel vorübergehend nur 3,86 Euro

Mittlerwiele haben wir verschiedene Ugreen Produkte bei uns im Einsatz. Erst kürzlich haben wir das Ugreen Nexode 300W getestet. in unseren Augen bieten Ugreen Produkte ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis. Wenn man sich diese zum reduzierten Preis sichern kann, werden diese noch einmal attraktiver.

Kurz vor Weihnachten setzt Ugreen bei verschiedenen Ladeprodukten den Rotstift an. Zwei Angebot sind uns dabei besonders ins Auge gesprungen. So erhaltet ihr das Ugreen USB-C auf USB-C Ladekabel (60W, 1 Meter) vorübergehend zum Preis von nur 3,86 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von 52 Prozent. Ganz ehrlich? Bei dem Preis kann man nicht wirklich etwas falsch machen und ein USB-C Kabel kann man immer gebrauchen.

Falls ihr noch das passende USB-C Ladegerät benötigt, so erhaltet ihr das Ugreen Nexode 20W USB-C Ladegerät aktuell für nur 13,69 Euro. Die vollständig Liste der reduzierten Ugreen Produkte findet ihr hier.

Angebot UGREEN Nexode 20W USB C Ladegerät USB C Netzteil GaN II PD 3.0 USB C Power Adapter PPS Ladestecker... Klein & Mächtig: Mit dem ultraschnellen GaN II Chip - speziell für Nexode Serie - bekommst du eine...

Super kompakt: Das neue Nexode 20W mini Stecker verwendet ein hochwertiges Material mit schmalerer...

