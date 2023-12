Laut der New York Times bemüht sich Apple derzeit um die Zusammenarbeit mit namhaften Verlagen, um seine generativen künstlichen Intelligenzsysteme zu trainieren. So will das Unternehmen Nachrichtenquellen nutzen, um ein eigenes KI-Modell zu trainieren.

Erweiterung der KI-Horizonte durch strategische Partnerschaften

Die New York Times berichtet, dass Apple sich an Condé Nast, NBC News und IAC gewandt hat, um mehrjährige Verträge abzuschließen. Diese Unternehmen haben eine breite Palette einflussreicher Publikationen unter ihrem Dach, darunter Vogue, Wired, Vanity Fair und The New Yorker. Apple schlägt vor, ihre Nachrichtenartikelarchive zu lizenzieren, wobei die Verträge einen Wert von über 50 Millionen Dollar haben sollen. Ziel ist es, die Materialien für die Entwicklung von generativen KI-Systemen des Unternehmens zu nutzen.

Die Reaktion der Verleger war jedoch gemischt. Einige äußerten Vorbehalte gegenüber Apples weitreichenden Bedingungen und mangelnder Transparenz über die Anwendung generativer KI auf Nachrichteninhalte. Andere hingegen zeigten sich optimistisch und begrüßten die formelle Anfrage von Apple, ihre Inhalte zu verwenden – im Gegensatz zu anderen KI-Firmen, die solche Inhalte oft ohne Erlaubnis nutzen.

Dieser Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Apple die Bemühungen intensiviert, mit seinen Konkurrenten im Bereich der generativen KI gleichzuziehen. Gerüchte deuten auf den Test eines „Apple GPT“-Chatbots und Pläne für KI-Integrationen in iOS 18 hin. Für Apples KI-Ambitionen wären die Nachrichtenquellen durchaus hilfreich. Auch ChatGPT, der Chatbot von OpenAI, wurde anhand einer riesigen Datenmenge trainiert, die Bücher, Artikel und Webseiten umfasst.

Apples Strategie legt den Schwerpunkt auf Qualität und Datenschutz. Im Gegensatz zu den breit angelegten Internet-Scraping-Methoden anderer Unternehmen, die manchmal zu fragwürdiger Genauigkeit führen, könnte Apples gezielter Ansatz ein zuverlässigeres KI-Modell hervorbringen. Dieses Modell könnte in verschiedene Apple-Apps integriert werden und so beispielsweise Siris Fähigkeiten oder auch das Apple News-Erlebnis verbessern.

