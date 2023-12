NordVPN steht seit vielen Jahren für zahlreiche Endgeräte zur Verfügung. Auf einer Plattform konnte NordVPN bislang allerdings nicht genutzt werden. Dies betraf nicht nur NordVPN, sondern alle VPN-Anbieter. Mit dem Update auf tvOS 17 unterstützt Apple TV nun auch VPN Apps. Erfreulicherweise hat NordVPN nun eine native VPN-App für Apple TV veröffentlicht. Dies ermöglicht eine einfache Einrichtung auf der Medienbox, um eine schnelle Verbindung zu einem sicheren Server herzustellen.

-> Jetzt: bis zu 69% auf NordVPN + 3 Gratis-Monate + Amazon Gutschein sichern

Thematisch passend haben wir an dieser Stelle noch einen heißen Tipp für euch. Zeitlich befristet erhaltet ihr bis 69 Prozent Rabatt auf NordVPN. Darüberhinaus könnt ihr euch 3 Gratis-Monate sowie einen Amazon Gutschein sichern.

NordVPN bringt VPN-App auf Apple TV

NordVPN, ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, hat eine dedizierte VPN-App für Apple TV veröffentlicht, nachdem Apple kürzlich mit dem Update auf tvOS 17 die Unterstützung von VPN-Apps von Drittanbietern eingeführt hat. Die neue NordVPN-App für Apple TV erhöht die Privatsphäre und Sicherheit der Benutzer beim Streaming ihrer Lieblingsinhalte.

In den letzten Jahren haben wir euch bereits mehrfach auf die Vorteile eines VPN-Dienstes hingewiesen. Auch auf Apple TV bietet NordVPN verschiedene Vorteile. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die NordVPN-App mit ihrer Verschlüsselung der nächsten Generation den Online-Datenverkehr vor „Schnüfflern“ und Kriminellen schützt. Sobald eine Verbindung zu einem VPN-Server hergestellt ist, können Dritte die Aktivitäten des Benutzers nicht mehr verfolgen.

Darüber hinaus können Benutzer ein VPN auf Apple TV verwenden, um auf Inhalte zuzugreifen, die durch den aktuellen Standort und die IP-Adresse des Benutzers normalerweise eingeschränkt sind. Um auf entsprechende Inhalte zugreifen zu können, müsst ihr euch lediglich mit einem VPN-Server in dem jeweiligen Land verbinden. Alles in allem stehen euch über 5.200 VPN-Servern in mehr als 60 Ländern zur Auswahl.

Die Installation der dedizierten NordVPN-App für Apple TV aus dem App Store ist die einfachste Möglichkeit, sicher mit der Apple Medienbox im Internet unterwegs zu sein. Der Download von NordVPN für Apple TV erfolgt problemlos über den App Store auf Apple TV. Sobald ihr die App heruntergeladen habt, werdet ihr gefragt, ob ihr euch anmelden oder ein neues Konto erstellen möchtet. Wenn ihr bereits NordVPN-Kunde seid, könnt ihr euch direkt anmelden und per „Quick Connect“ mit einem Server verbinden. Seid ihr noch kein NordVPN-Kunde, so könnt ihr von der aktuellen Weihnachtsaktion profitieren.

-69% auf NordVPN + 3 Bonus-Monate + Amazon Gutschein geschenkt

Kurz vor dem Weihnachtsfest bietet NordVPN noch einen richtig heißen Deal an, den es so in dieser Form bislang noch nicht gab. Ihr könnt euch nicht nur bis zu 69 Prozent Rabatt auf den 2-Jahresplan sichern, sondern erhaltet auch 3 Gratis-Monate sowie einen Amazon Gutschein kostenlos hinzu.

Entscheidet ihr euch für den Tarif NordVPN Standard, so zahlt ihr nur 2,99 Euro pro Monat und erhaltet neben den 3 Extra Monaten noch einen 10 Euro Amazon Gutschein. Während der Laufzeit werden nur 80,73 Euro (zzgl. MwSt.) fällig. Soll es NordVPN Plus inkl. NordPass sein, so zahlt ihr monatlich nur 3,99 Euro. Auch hierbei erhaltet ihr 3 Gratis-Monate sowie einen 20 Euro Amazon Gutschein. Über die Laufzeit von 2 Jahren werden nur 107,73 Euro (zzgl. MwSt.) fällig. Für NordVPN Komplett (inkl. NordVPN Pass und 1TB Cloud-Speicher) zahlt ihr monatlich nur 4,99 Euro. Ihr erhaltet zusätzlich 3 Bonus Monate und einen 30 Euro Amazon Gutschein. Über die Laufzeit von 2 Jahren werden nur 134,73 Euro (zzgl. MwSt.) fällig.

