Erlebnisberichte, in denen die Apple Watch dabei geholfen hat, Leben zu retten, sind keine Seltenheit. Das liegt zum Teil an der schieren Anzahl der Geräte, die jeden Tag überall auf der Welt getragen werden – aber auch vor allem an den fortschrittlichen und modernen Funktionen der Smartwatch. Nachdem in letzter Zeit die automatische Unfall- und Sturzerkennung vermehrt zur Rettung geeilt war, zeigt heute die EKG-Funktion, wie die Apple Watch bei medizinischen Problemen helfen kann.

EKG-Funktion im Einsatz

Die EKG-Funktion der Apple Watch ermöglicht es Nutzern, ein Elektrokardiogramm direkt am Handgelenk aufzuzeichnen. Die Funktion ist seit der Apple Watch Series 4 verfügbar. Sie erfasst die elektrische Aktivität des Herzens und hilft dabei, unregelmäßige Herzrhythmen zu erkennen. Die Bedienung ist einfach: Nutzer berühren bei geöffneter EKG-App die digitale Krone der Uhr, und innerhalb von 30 Sekunden wird das EKG aufgezeichnet und kann angezeigt oder für medizinische Analysen genutzt werden.

Wie hilfreich die Funktion ist, zeigt nun auf Reddit ein Nutzer, der dank der Apple Watch einem Herzproblem schnell auf die Spur kam. Er schreibt:

„Während ich hier in meinem Krankenhausbett mit meinem neuen Herzschrittmacher/Defibrillator ICD in der Brust liege, bin ich ziemlich dankbar. Letzten Donnerstagabend hatte ich beim Autofahren unerwartet das Gefühl, ohnmächtig zu werden, bekam einen Tunnelblick, Angstzustände, Druck in der Brust und erlitt eine ventrikuläre Tachykardie. Ich hielt an, als mein Bewusstsein schwand, stellte den Wagen auf Parken, drückte auf das EKG-Symbol und legte meinen Finger auf die Krone. Ich wurde nicht ohnmächtig, aber ich tauschte mit meiner Frau den Platz und bat sie, mich zur nächsten Rettungswache zu bringen. Als die Rettungssanitäter mich an ihr 12-Kanal-Gerät angeschlossen hatten, war der Zustand schon vorbei. Ich schickte die Aufzeichnungen an meinen Arzt, der nur noch Notaufnahme schrie. Da ich in der Lage war, das Ereignis aufzuzeichnen und den Wechsel zurück zu meinem normalen Rhythmus tatsächlich sehen konnte, waren meine Ärzte in der Lage, mich zu stabilisieren. Ich befand mich über drei Minuten lang in einer anhaltenden ventrikulären Tachykardie. Keiner meiner Ärzte hatte so etwas jemals außerhalb eines Krankenhauses gesehen, und anscheinend habe ich außerordentliches Glück gehabt. Übrigens dachte ich, ich würde sterben. Die Aufzeichnungen sind beeindruckend.“

Der Vorfall unterstreicht den Wert der Apple Watch für die Gesundheitsüberwachung, insbesondere die EKG-Funktion. Zuletzt zeigte eine Studie, dass die Apple Watch unter Wearables die beste EKG-Qualität und -Lesbarkeit bietet.

