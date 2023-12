Weiter geht es mit der Aktion „Apple 2023 Countdown“. Apple nutzt den gesamten Dezember, um Tag für Tag einen neuen Blockbuster zum Sonderpreis anzubieten. Nur heute könnt ihr euch den Actionfilm „Adam Black“ mit Dwayne Johnson zum Preis von nur 4,99 Euro sichern.

Apple 2023 Countdown – Tag 25: „Adam Black“ nur 4,99 Euro

Wir starten in den 1. Weihnachtsfeiertag und blicken am heutigen 25. Dezember 2023 auf Tag 25 der Aktion „Apple 2023 Countdown“. Nur heute könnt ihr den Film Adam Black“ für nur 4,99 Euro kaufen.

Bei „Adam Black“ handelt es sich um einen US.Kinofilm, der im Herbst 2022 in den Kinos seine Premiere feiert. „Adam Black ist eine Verfilmung der Figur Black Adam von DC Comics. In der Hauptrolle ist Dwayne Johnson zu sehen. Dieser wird zum wütenden DC-Antihelden: 5000 Jahre lang wurde Black Adam gefangen gehalten. Doch jetzt ist er frei – und will die moderne Welt seine Superkräfte spüren lassen.

Nur heute könnt ihr „Adam Black“ für nur 4,99 Euro kaufen.

