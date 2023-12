Einen Monat trennt uns noch von der Premiere von „Masters of the Air“. Die neue Serie startet am 26. Januar 2024 auf Apple TV+. Vorab haben die Verantwortlichen nun einen #Shorts veröffentlicht, um noch einmal die Werbetrommel für das Drama zu rühren.

„Masters of the Air“ startet am 26. Januar 2024

Den offiziellen Teaser und den offiziellen Trailer zu „Masters of the Air“ haben wir in den letzten Wochen bereits zu Gesicht bekommen. Nun geht es mit einem #Short weiter, der euch auf den Start von „Masters of the Air“ einstimmen soll.

Bei „Masters of the Air“ handelt es sich um Drama über den Zweiten Weltkrieg. Die Serie stammt von den ausführenden Produzenten von „Band of Brothers“ und „The Pacific“, Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman, und verfügt über eine herausragende Besetzung unter der Leitung des Oscar-Nominierten Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann und Rafferty Jura, Oscar-Nominierten Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook und Ncuti Gatwa.

Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Donald L. Miller und dem Drehbuch von John Orloff folgt „Masters of the Air“ den Männern der 100. Bombengruppe („Bloody Hundredth“), während sie gefährliche Bombenangriffe auf Nazideutschland durchführen und sich mit den eisigen Bedingungen, dem Sauerstoffmangel und dem schieren Schrecken der Kämpfe auseinandersetzen, die in 25.000 Fuß Höhe ausgetragen werden. Das Herzstück von „Masters of the Air“ ist die Darstellung des psychologischen und emotionalen Preises, den diese jungen Männer zahlen mussten, als sie dazu beitrugen, den Schrecken von Hitlers Drittem Reich zu zerstören. Einige wurden abgeschossen und gefangen genommen; einige wurden verwundet oder getötet. Und einige hatten das Glück, es nach Hause zu schaffen. Unabhängig vom individuellen Schicksal wurde von ihnen allen ein Tribut verlangt.

