Während wir noch auf den Verkaufsstart von Apple Vision Pro warten, widmet sich die Gerüchteküche bereits der zweiten Generation des Mixed-Reality-Headsets. So behauptet die Marktforschungsfirma Omdia (via The Elec), dass Apple für die zweite Generation weiterhin zwei Micro-OLED-Displays einsetzen wird. Diese sollen jedoch fortschrittlicher sein als die für die aktuelle Version genutzten Displays und dementsprechend eine höhere Helligkeit bieten.

RGB-OLEDoS für Apple Vision Pro 2

Die zweite Generation des Apple Vision Pro Headsets wird Berichten zufolge ein bedeutendes Upgrade der Display-Technologie erfahren. So soll das für 2027 geplante Modell von einem WOLED-Display mit Farbfilter, welches im Vorgängermodell verwendet wird, auf ein RGB-OLEDoS-Display umgestellt werden.

RGB OLEDoS erzeugt im Gegensatz zu seinem Vorgänger Licht und Farbe direkt aus RGB-Subpixeln auf einer einzigen Schicht. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines zusätzlichen Farbfilters. Infolgedessen wird erwartet, dass das neue Display deutlich höhere Helligkeitswerte erreicht. Außerdem bietet es eine höhere Energieeffizienz.

Samsung ist derzeit der einzige Lieferant, der nach der Übernahme von eMagin in der Lage ist, RGB-OLEDoS-Displays zu liefern, und wird somit wahrscheinlich Sony in der Lieferkette von Apple ablösen, wenn das Unternehmen das Upgrade durchführt.

Wie Omdia, nennt auch der Analyst Ming-Chi Kuo einen Zeitrahmen von 2027 für die Einführung der zweiten Generation des Vision Pro Headsets. Er sagte, es sei möglich, dass es bis dahin keine Hardware-Updates für Vision Pro geben wird. Es gab jedoch mehrere Berichte darüber, dass Apple die Markteinführung eines preisgünstigeren Headsets bereits für 2025 plant.

