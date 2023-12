Apple hat von der US-Patentbehörde grünes Licht für ein Patent erhalten, das die Funktionsweise der MagSafe-Technologie in iPhones und anderen Geräten erweitert. Das Patent beschreibt ein System, das iPhones ermöglicht, angeschlossenes Zubehör mittels eines speziellen Sensors zu identifizieren. Diese Technologie eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten für Datenübertragung und Interaktion, sondern verbessert auch die Temperaturverwaltung der Geräte.

Apples neues MagSafe-Patent

Im Zentrum des Patents steht die Sorge um eine effiziente Temperaturkontrolle. Die Kombination aus leistungsstarken Prozessoren und der Wärmeentwicklung durch MagSafe-Laden führt zu einer Hitzeentwicklung, besonders wenn das iPhone in einer Schutzhülle steckt. Ein von Apple vorgesehener Magnetfeldsensor vergleicht das aktuelle Magnetfeld mit vordefinierten Profilen, wodurch das Gerät das angeschlossene Zubehör erkennen und die Prozessorleistung entsprechend anpassen kann, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Geräteleistung zu optimieren.

Interessant ist, dass Apple das Patent bereits vor fast drei Jahren beantragte, wobei es erst kürzlich genehmigt wurde. Wenn wir uns ein MagSafe-fähiges iPhone und eine zugehörige Apple-Hülle genauer anschauen, fällt auf, dass iOS bereits ein farblich passendes MagSafe-Logo anzeigt, wenn die entsprechende Hülle im Einsatz ist. Apple könnte somit die Technologie bereits im Einsatz haben.

Das Patent, das in seiner Anwendung bewusst allgemein gehalten ist, schließt neben iPhones auch andere Gerätetypen wie iPads und MacBooks ein. Dies lässt Raum für Spekulationen über die künftige Integration von MagSafe in diese Geräte. Während es für das iPad Pro bereits Gerüchte über eine geplante MagSafe-Kompatibilität gibt, wird MagSafe bei MacBooks momentan nur in Form einer magnetisch gesicherten Steckerverbindung verwendet.

