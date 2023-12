Dank dem M3 Chip positioniert sich der Mac immer stärker als leistungsstarke Gaming-Maschine. Der Schwerpunkt des M3 liegt auf GPU-Verbesserungen und einer Architektur der nächsten Generation für Grafik-Anwendungen. So bieten die neuen Chips unter anderem hardwarebeschleunigtes Raytracing, Mesh-Shading und Dynamic Caching. Inverse hat nun ein ausführliches Interview über Apples zunehmenden Vorstoß in Richtung High-End-Spiele veröffentlicht.

Apples Umstellung von Intel Prozessoren auf Apple Silicon Chips hat die Spielmöglichkeiten auf dem Mac grundlegend verändert. Die Einführung der M3, M3 Pro und M3 Max Chips hat nicht nur eine bemerkenswerte Verbesserung bei der Energieeffizienz gebracht. Die neuen Chips verfügen auch über fortschrittliche Technologien wie hardwarebeschleunigtes Raytracing und Mesh-Shading, die für das Rendering von High-End-AAA-Spielen entscheidend sind.

Apple Silicon führt auch dazu, dass der Mac die gleiche zugrunde liegende Hardware-Architektur wie das iPhone und das iPad hat, was den Entwicklungsprozess vereinfacht.

Dynamic Caching ist eine Funktion, die es den M3 Chips ermöglicht, nur genau die Menge an Speicher zu verwenden, die für eine bestimmte Aufgabe benötigt wird. So beschreibt es Apple:

„Im Gegensatz zu herkömmlichen GPUs weist Dynamic Caching die Nutzung des lokalen Speichers in Hardware in Echtzeit zu. Mit Dynamic Caching wird für jede Aufgabe nur die exakt benötigte Menge an Speicher verwendet. Dies ist eine Branchenneuheit, die für Entwickler transparent ist und den Eckpfeiler der neuen GPU-Architektur bildet. Es erhöht die durchschnittliche Auslastung des Grafikprozessors drastisch, was die Leistung für die anspruchsvollsten professionellen Anwendungen und Spiele deutlich steigert.“