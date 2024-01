IKEA erweitert sein Angebot im Bereich der Smarthome-Lösungen durch die Einführung von neuen Smart Safety Sensoren, die ab sofort im Onlineshop des Unternehmens erhältlich sind. Mit dabei sind der Bewegungsmelder VALLHORN und der Tür-Fenster-Sensor PARASOLL. Ebenfalls neu im Programm ist der Shortcut-Button SOMRIG.

Neue Sensoren für das Smarthome

Der VALLHORN Funk-Bewegungsmelder kostet 9,99 Euro und ist ein vielseitig einsetzbarer Sensor, der bei Bewegungserkennung Lichter aktiviert. Er kann mit bis zu zehn Lichtquellen verbunden werden und sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Darüber hinaus lässt sich VALLHORN mit dem DIRIGERA Hub verbinden, wodurch erweiterte Funktionalitäten über die IKEA Home smart App steuerbar sind.

-> Hier findet ihr VALLHORN direkt bei IKEA

Der Tür-Fenster-Sensor PARASOLL, ebenfalls erhältlich für 9,99 Euro, ist eine kostengünstige Lösung, um den Zustand von Türen und Fenstern zu überwachen. Bei einer Verbindung mit dem DIRIGERA Hub sendet er Benachrichtigungen über den Status von Türen und Fenstern direkt an das Smartphone des Nutzers. Der Sensor kann auch mit smarten Leuchtmitteln kombiniert werden, um das Licht je nach Tür- oder Fensterstatus zu steuern.

-> Hier findet ihr PARASOLL direkt bei IKEA

Neben den Sensoren bietet IKEA auch den Shortcut-Button SOMRIG an, der für 7,99 Euro erhältlich ist. Dieser ermöglicht es den Nutzern, in der IKEA Smarthome-App gespeicherte Szenen per Knopfdruck zu starten. Der Button kann auf einem Tisch platziert oder mit der mitgelieferten Wandhalterung befestigt werden.

-> Hier findet ihr SOMRIG direkt bei IKEA

Damit steht noch der Wassermelder BADRING aus, der im April erscheinen soll. Der Leckagesensor wurde speziell dafür entwickelt, Wasseraustritte zu erkennen und schnellstmöglich zu melden, um Schäden zu minimieren. Wie die anderen Sensoren kann auch BADRING mit dem DIRIGERA Hub gekoppelt werden, um Alarme direkt auf das Smartphone zu senden. Der Preis für BADRING wird noch bekannt gegeben.

