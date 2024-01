Seit dem Verkaufsstart des iPhone 14 und der Apple Watch Series 8 hat die automatische Unfallerkennung in verschiedenen Unfallsituationen eine wichtige Hilfestellung geleistet. So auch bei einem schweren Autounfall in Arizona, bei dem die Apple Watch eine entscheidende Rolle bei der Lokalisierung eines 30-jährigen Mannes spielte. Zudem ermöglichte die Unfallerkennung in Tennessee eine Rettungsaktion, obwohl das iPhone des Fahrers bei dem Unfall aus dem Auto geschleudert wurde.

Unfallerkennung führt Rettungsteam zum Unfallort

Im Zusammenhang mit dem Vorfall in Arizona beschreibt das Yavapai County Sheriff’s Office, wie ein 30-jähriger Mann, der in einen Autounfall am frühen Morgen verwickelt war, mithilfe seiner Apple Watch geortet wurde. Das Gerät schickte nach dem Unfall eine SMS an die Zentrale mit seinem Standort und einer Nachricht, die auf einen Autounfall hinwies. Die Such- und Rettungsteams nutzten diese Informationen, um ihn zu finden. Ohne die Benachrichtigung durch die Unfallerkennung wären die Suchmannschaften möglicherweise nicht rechtzeitig losgeschickt worden.

Auch in Tennessee wurden die Behörden am Neujahrstag dank der Funktion auf einen schweren Unfall aufmerksam gemacht. Das iPhone des Fahrers wurde bei dem Unfall herausgeschleudert, setzte jedoch pflichtbewusst noch eine automatisierte Notfallmeldung ab, sodass auch hier die Rettungsmannschaft rechtzeitig zu Hilfe kommen konnte. Ein Vertreter der Feuerwehr von Maury County wies auf die potenziell lebensrettende Wirkung dieser Technologie hin, insbesondere in Fällen, in denen Opfer eingeklemmt oder bewusstlos sein könnten.

„Wir kamen zu einer Stelle, an der ein Auto mitten im Bach stand“, sagte der Mitarbeiter der Feuerwehr von Maury County. „Glücklicherweise konnte sich der Insasse selbst aus dem Fahrzeug befreien. Wäre er jedoch im Fahrzeug eingeklemmt oder bewusstlos gewesen, hätte diese iPhone-Benachrichtigung sein Leben gerettet.

Seit der Veröffentlichung des iPhone 14 und der Apple Watch Series 8 wurden mehrere Erfolge der Unfallerkennung und Notruf SOS über Satellit gemeldet, darunter bei einem schweren Unfall in Bayern. Ebenfalls konnte sich eine Gruppe Wanderer am Santa Paula Canyon glücklich schätzen, dass sie ein iPhone 14 dabei hatten.

So funktioniert die Unfallerkennung mit dem iPhone und der Apple Watch

Apple erklärte bei der Vorstellung des iPhone 14, dass die Erkennung von Unfällen auf „fortschrittlichen Bewegungsalgorithmen beruht, die mit über einer Million Stunden realer Fahr- und Unfalldaten trainiert wurden“. Hierbei erfassen Komponenten wie Bewegungssensoren, Barometer, GPS und Mikrofone die Umgebungsvariablen. So sollen schwere „Autounfälle mit Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen sowie Überschlägen“ erkannt werden. Apple warnt, dass die Funktion „nicht alle Autounfälle erkennen kann“.

Die Unfallerkennung wird auf den folgenden iPhone und Apple Watch Modellen unterstützt:

iPhone 14 oder neuer mit iOS 16 oder neuer.

Apple Watch Series 8 oder neuer, Apple Watch SE (2. Generation) und Apple Watch Ultra oder neuer mit watchOS 9 oder neuer.

Wenn ein schwerer Autounfall erkannt wird, zeigt ein unterstütztes iPhone oder eine Apple Watch eine Warnung an und gibt einen Alarm aus. Wenn der Benutzer in der Lage ist, kann er den Notdienst anrufen, indem er den Notruf-Schieberegler auf dem iPhone oder der Apple Watch betätigt. Reagiert er nach 10 Sekunden nicht auf den Alarm, startet das Gerät einen weiteren 10-Sekunden-Countdown. Wenn die Person dann immer noch nicht reagiert hat, kontaktiert das Gerät den Notdienst und übermittelt die Standortdaten.

