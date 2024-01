Withings nimmt die diesjährige Consumer Electronics Show 2024 (kurz: CES 2024) zum Anlass, um BeamO vorzustellen. Dabei handelt es sich um das Multiskop, welches die Funktionen eines Thermometers, eines Elektrokardiogramms, eines Oximeters und eines Stethoskops in einem Gerät vereint.

Withings stellt BeamO vor

Withings gilt als Pionier im Bereich Connected Health und hat in den vergangenen Jahren verschiedene Produkte auf den Markt gebracht (hier unser Test zu Withings Body Scan). Nun präsentiert der Hersteller mit BeamO ein neues 4-in-1-Gerät, das den Gesundheitscheck zu Hause revolutioniert und neue Maßstäbe für telemedizinische Sprechstunden setzt. BeamO kombiniert erstmals EKG-, Oximeter-, Stethoskop- und Thermometersensoren und verwandelt so ein einfaches Thermometer in ein leistungsfähiges Instrument zur regelmäßigen Überwachung der Herz- und Lungengesundheit.

Dabei ist BeamO mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, die Lichtwellen aussenden, um Blutflussmuster und die Temperatur zu messen, sowie um akustische Informationen zu erfassen. Es erfüllt mehrere Funktionen in einem einzigen tragbaren Gerät:

Hand aufs Herz : Mit Photoplethysmographie (PPG) und seitlich angebrachten Elektroden misst BeamO gleichzeitig die Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2) sowie die Herzfrequenz und erstellt ein medizinisch genaues 1-Kanal-EKG. Durch leichtes Berühren von BeamO werden die Messungen gestartet, die in Echtzeit auf dem animierten LED-Farbdisplay angezeigt werden.

: Mit Photoplethysmographie (PPG) und seitlich angebrachten Elektroden misst BeamO gleichzeitig die Sauerstoffsättigung des Blutes (SpO2) sowie die Herzfrequenz und erstellt ein medizinisch genaues 1-Kanal-EKG. Durch leichtes Berühren von BeamO werden die Messungen gestartet, die in Echtzeit auf dem animierten LED-Farbdisplay angezeigt werden. Temperaturmessung : BeamO misst die Körperkerntemperatur präzise über einen nicht-invasiven Scan der Schläfenarterie. Der Hotspot-Sensor der zweiten Generation, eine Weiterentwicklung der Withings Thermo-Sensortechnologie, ist ein thermophiles Monoelement, das den Fokusbereich des Infrarotstrahls für berührungslose Messungen verschmälert. Dies erhöht die Empfindlichkeit des Scans und macht ihn robuster gegenüber Veränderungen des Abstands zur Haut oder Bewegungen.

: BeamO misst die Körperkerntemperatur präzise über einen nicht-invasiven Scan der Schläfenarterie. Der Hotspot-Sensor der zweiten Generation, eine Weiterentwicklung der Withings Thermo-Sensortechnologie, ist ein thermophiles Monoelement, das den Fokusbereich des Infrarotstrahls für berührungslose Messungen verschmälert. Dies erhöht die Empfindlichkeit des Scans und macht ihn robuster gegenüber Veränderungen des Abstands zur Haut oder Bewegungen. Abhören der Gesundheit: BeamO ist ein hochmodernes digitales Stethoskop, das über eine piezoelektrische Scheibe akustische Schallwellen im Brust- oder Rückenbereich aufnimmt. Intuitive Anleitungen ermöglichen es den Nutzerinnen und Nutzern, präzise Herz- und Lungenuntersuchungen durchzuführen. Ausgestattet mit einem USB-C-Adapter können die Ergebnisse über Kopfhörer abgehört und nahtlos in die App übertragen, gespeichert und geteilt werden. Während der telemedizinischen Untersuchung ermöglicht das Audio-Streaming den Ärztinnen und Ärzten, die Positionierung des Geräts anzuleiten und sich auf bestimmte Bereiche von Interesse zu konzentrieren.

Wie bei den anderen Withings-Produkten ist auch bei BeamO die Withinga-App die zanltrale Anlaufstelle. Die BeamO-Daten werden per WLAN mit der Eithing-App synchronisiert, so dass ihr im Laufe der zeit eine umfassende Gesundheitsakte erhaltet.

Preis & Verfügbarkeit

BeamO wird nach der CE-Zulassung, die voraussichtlich im Juni 2024 erfolgt, zu einem Preis von 249,95 Euro erhältlich sein.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren