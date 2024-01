Die CES 2024 ist im vollen Gange und zahlreiche Unternehmen nutzen die Messe, um ihre Produktneuheiten anzukündigen. Auch Aiper ist mit von der Partie und hat mit der Scuba Serie eine neue Range an kabellosen Poolrobotern angekündigt.

Aiper präsentiert Scuba Serie: neue kabellosen Poolrobotern

Im Sommer letzten Jahres hatten wir den kabellosen Poolroboter Aiper Seagull SE getestet. Kurz darauf kündigte der Hersteller den Aiper Surfer S1 an und nun präsentiert Aiper zur CES 2024 die komplett neue Scuba Serie. Die neue Aiper Scuba Serie bietet ein passendes Modell für jede Poolgröße, Reinigungsanforderung sowie jedes Budget und bringt neue Technologien mit, die die Säuberung und Pflege von Pools optimieren.

Die Reihe umfasst den Scuba SE, Scuba E1, Scuba S1 Pro, Scuba N1 Ultra sowie den jüngst mit dem CES 2024 Innovation Award ausgezeichneten Scuba S1. Die jeweiligen Modelle unterscheiden sich in Bezug auf ihren Funktionsumfang – von der gezielten Reinigung des Beckenbodens bis hin zur großflächigen Reinigung der Poolwände und Wasserlinien.

Scuba SE: Ganz einfach, in jeder Hinsicht

Der Scuba SE präsentiert sich als Einstiegsmodell und eignet sich für alle Neulinge in Sachen komfortabler Unterwasserreinigung. So ist er ideal für Aufstellbecken bis zu einer Größe von 80 m² und reinigt den Poolboden innerhalb von 90 Minuten. Der kleine, aber feine Reiniger verfügt über ein leichtes Design sowie ein Doppelmotor-System. Ist er mit der Reinigung fertig oder neigt sich die Batteriekapazität dem Ende, informiert er darüber mit Hilfe eines Audio-Signals. Der Scuba SE kann ab dem 9. Januar 2024 vorbestellt werden und ist ab Ende Februar 2024 für 229,99 Euro erhältlich.

Der Scuba E1: Einfach über den Dingen

Von der Optik des Mars Rover inspiriert, kombiniert der Scuba E1 ein schlankes, stromlinienförmiges Design mit einem Drei-Motoren-System. Seine Walzenbürsten optimieren dabei die Bewegung unter Wasser und begünstigen das Aufsammeln von Schmutz. Dank seines innovativen dualen und ultra-feinen Filter-Systems nimmt er auch kleinste Partikel und Mikroorganismen am Beckenboden auf, die für das menschliche Auge kaum sichtbar sind. Spezielle Bumper schützen den Roboter selbst und die Poolwände zuverlässig vor Schäden. Der Scuba E1 eignet sich ideal für Aufstellpools bis zu 100 m2 und reinigt Poolböden in 1,5 Stunden. Ab dem 9. Januar 2024 kann der Scuba E1 vorbestellt werden. Im Februar 2024 kommt er zu einem Preis von 399,99 Euro in den Handel.

Der Scuba S1: Voll auf Leistungskurs

Das Flaggschiff der Serie – und Gewinner des CES 2024 Innovation Awards – ist der Scuba S1. Er bietet eine systematische Reinigung von eingelassenen Pools mit einer Größe von bis zu 150 m2 in 2,5 Stunden. Seine Raupenbänder bieten eine verbesserte Traktion und ermöglichen problemlos die Überwindung von Hindernissen. Dabei stehen beim Scuba S1 vier Reinigungsmodi zur Auswahl: Boden, Wand oder Boden und Wand sowie ein neuer Eco-Mode. Letzterer bietet eine regelmäßige Reinigung alle 48 Stunden, die sicherstellt, dass der Pool immer bereit zum Schwimmen ist. Dank seiner patentierten WavePath Navigation Technology 2.0 folgt der Roboter der natürlichen Wasserströmung des Pools, um die Reinigungsabdeckung zu erhöhen. Optional ist ein Solar-Panel erhältlich, das nicht nur Energieeffizienz bietet, sondern auch das Aufladen ohne Steckdose ermöglicht. Der Scuba S1 ist ab dem 9. Januar 2024 vorbestellbar und kommt Ende Januar 2024 für 699,99 Euro in den Handel.

Der Scuba S1 Pro: Auf der sauberen Seite

Der Scuba S1 Pro reinigt den Boden eingelassener Pools mit einer Größe von bis zu 200 m2 – und das am liebsten seitwärts. Zusätzlich zu seinen Raupenbändern, den dualen und ultra-feinen Filtern sowie der WavePath™ Navigation Technology 2.0, bietet der Scuba S1 Pro zudem spezielle Sensoren, die das Manövrieren um Hindernisse ermöglichen. Außerdem stehen fünf Reinigungsmodi zur Auswahl. Darunter auch ein Modus zur horizontalen Wasserlinienreinigung, genannt WaveLine™ Technology. Zudem ist der Scuba S1 Pro kompatibel zur kabellosen Kommunikationsboje Aiper HydroComm (separat erhältlich), die es ermöglicht, den Poolroboter kabellos mit der Aiper App zu verbinden. Über die App und kabellose HydroComm, lässt sich der Roboter auf Wunsch mit nur einem Klick zur Wasserlinie zurücklotsen, sodass er aufsteigt und bequem entnommen werden kann. Der Scuba S1 Pro kann ab dem 9. Januar 2024 vorbestellt werden. In den Handel kommt er im März 2024.

Der Scuba N1 Ultra: Unvergleichlich

Selbst die erfahrensten und professionellsten Reinigungskräfte brauchen manchmal Hilfe – und dann kommt der Scuba N1 Ultra ins Spiel. Er zählt zu den leistungsstärksten Poolrobotern der Range und eignet sich perfekt für in den Boden eingelassene Becken mit bis zu 200 m. Der Roboter verfügt über einen erweiterten 7,5-Liter-Sammelbehälter, um noch mehr Schmutz auffangen zu können. Dank Aipers innovativer Präzisionsmanövriertechnologie, reinigt der Scuba N1 Ultra auch schwer erreichbare Stellen gründlich. Ab dem 9. Januar 2024 kann der Scuba N1 Ultra vorbestellt werden. Im März 2024 kommt er in den Handel.

