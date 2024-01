Nach der Ankündigung im Juni letzten Jahres auf der WWDC 2023 wird das Apple Vision Pro Headset nächsten Monat in die Läden kommen. Zunächst hatte der von Apple gewählte Name einige Leute verwirrt, da ein Apple Vision ohne „Pro“ noch nie angekündigt wurde. Schnell kamen Gerüchte auf, dass Apple auch an einer günstigeren Variante des Mixed-Reality-Headsets arbeitet, auf das womöglich jetzt in der aktuellen iOS 17 Beta Bezug genommen wird.

iOS bereitet sich auf ein „Non-Pro“ Headset vor

Apples Vision Pro Headset, hat nicht nur wegen seiner innovativen Fähigkeiten, sondern auch aufgrund seines hohen Preises von 3.500 Dollar Aufmerksamkeit erregt. Apple ist sich der Herausforderung bewusst, ein Gerät in dieser Preiskategorie zu vermarkten und arbeitet laut der Gerüchteküche bereits an einer günstigeren Variante. Laut Experten soll diese Variante frühestens Ende 2025 kommen. Dennoch laufen bei Apple schon die Vorbereitungen für die erste Erweiterung der neuen Produktkategorie. Dazu könnte auch eine subtile Änderung im iOS 17 Code zählen.

Wie 9to5Mac in der iOS 17.3 Beta 2 bemerkt hat, wurden mehrere Strings, die „Apple Vision Pro“ erwähnten, mit „Apple Vision“ aktualisiert. So hieß es beispielsweise in Strings, die sich auf den App Store bezogen, zuvor „Mac, iPad und Apple Vision Pro Apps“. Jetzt heißt es in der gleichen Zeile „Mac, iPad und Apple Vision Apps“.

Natürlich bedeutet diese Umbenennung keine direkte Bestätigung für die Einführung eines Apple Vision Headsets ohne Pro-Bezeichnung. Es deutet jedoch darauf hin, dass Apple auf eine solche Möglichkeit vorbereitet ist.

Es gibt, wie bereits erwähnt, schon länger Gerüchte, dass Apple an einer günstigeren Version des hauseigenen Headsets arbeitet. Die spekulierte Preisspanne für dieses günstigere Modell liegt zwischen 1.500 und 2.500 Dollar. Diese Version könnte sich von der Pro-Variante durch die Verwendung weniger hochwertiger Materialien und den Verzicht auf bestimmte Funktionen wie EyeSight unterscheiden.

