Apple hat bekannt gegeben, dass es Veränderungen beim Aufsichtsrat des Unternehmens geben wird. So stößt Dr.. Wanda Austin zum Apple Aufsichtsrat hinzu, während Al Gore und James Bell in den Ruhestand entlassen werden.

Dr. Wanda Austin wird Mitglied im Apple Aufsichtsrat

Apple hat bekannt gegeben, dass Dr. Wanda Austin, ehemalige Präsidentin und CEO der Aerospace Corporation, für die Wahl in den Vorstand von Apple nominiert wurde. Dr. Austin bringt jahrzehntelange Erfahrung in Wissenschaft und Technologie in ihre Rolle ein und verfügt über eine bedeutende Erfolgsbilanz bei der Förderung von Innovationen und der Gestaltung von Unternehmensstrategien.

Als Präsident und CEO der Aerospace Corporation leitete Dr. Austin eine Organisation, die sich der Unterstützung des US-amerikanischen Raumfahrtprogramms und der Erweiterung der Möglichkeiten für zukünftige Erkundungen widmete. Sie war die erste Frau und die erste Afroamerikanerin, die diese Position innehatte.

„Wanda hat Jahrzehnte damit verbracht, die Technologie im Interesse der Menschheit voranzutreiben, und wir freuen uns, sie im Vorstand von Apple begrüßen zu dürfen“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Sie ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit und ihre unschätzbare Erfahrung und ihr Fachwissen werden unsere Mission unterstützen, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.“

Während Apple ein neues Mitglied im Aufsichtsrat begrüßt, gibt es auf der anderen Seite zwei Abgänge. Diese kommen allerdings nicht wirklich unerwartet. Bei Apple gilt seit langem die Regel, dass sich Vorstandsmitglieder nach Erreichen des 75. Lebensjahres im Allgemeinen nicht mehr zur Wiederwahl stellen dürfen. Daher werden Al Gore, der seit 2003 im Amt ist, und James Bell, der 2015 beigetreten ist, dieses Jahr beide aus dem Apple Aufsichtsrat ausscheiden.

