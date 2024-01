Es gibt kaum eine Original-Serie oder einen Original-Film, den Apple in den letzten Wochen mehr beworben hat. Seit dem Start von „Monarch: Legacy of Monsters“ auf Apple TV+ haben die Verantwortlichen allerhand Videos zur Abenteuer-Serie bereit gestellt. Vermutlich hat nur „Killers of the Flower Moon“ in den letzten Wochen eine ähnlich grobe Aufmerksamkeit erhalten.

„Monarch: Legacy of Monsters“: Staffelfinale steht bereit

Nach dem tosenden Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, der San Francisco dem Erdboden gleichmachte, und der schockierenden Enthüllung, dass es Monster gibt, folgt „Monarch: Legacy of Monsters“ den Spuren zweier Geschwister, die in die Fußstapfen ihres Vaters treten, um die Verbindung ihrer Familie zur Geheimorganisation Monarch aufzudecken. Hinweise führen sie in die Welt der Monster und schließlich in den Kaninchenbau zum Armeeoffizier Lee Shaw (gespielt von Kurt Russell und Wyatt Russell). Die Handlung spielt in den 1950er Jahren und ein halbes Jahrhundert später, als Monarch durch das, was Shaw weiß, bedroht wird. Die dramatische Saga, die sich über drei Generationen erstreckt, enthüllt verborgene Geheimnisse und die Art und Weise, wie epische, weltbewegende Ereignisse in unserem Leben nachwirken können.

Ab sofort steht Folge 10 „Zwischen Himmel und Erde“ als Staffelfinale auf Apple TV+ bereit. Während das Team verzweifelt nach einem Rückweg aus Axis Mundi sucht, schmiede Kentaro und Tim überraschendes Bündnis.

Monarch: Legacy of Monsters — Ep. 10 Sneak Peek: Buckle Up

Begleitend zum Staffelfinale hat Apple TV+ das Video „Monarch: Legacy of Monsters — Ep. 10 Sneak Peek: Buckle Up“ veröffentlicht. In der Videobeschreibung heißt es schlicht und einfach „Wir sehen uns auf der anderen Seite.“ Kurzum: Ihr erhaltet einen kleinen Ausblick auf Episode 10.

Mit Folge 10 steht somit die komplette erste Staffel zu „Monarch: Legacy of Monsters“ bereit.

