Apple hat sein jährliches Proxy Statement (PDF) für Investoren veröffentlicht, das eine Reihe von Details über die Vergütung von Führungskräften, Aktionärsanträge und mehr enthält. Aus dem Bericht geht hervor, dass die Gesamtvergütung von CEO Tim Cook für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken ist. Ebenso gibt der Bericht Einsicht in die Vergütung von weiteren Führungskräften innerhalb des Unternehmens.

So viel verdienen Apples Führungskräfte

Im Jahr 2023 belief sich Tim Cooks Gesamtvergütung bei Apple auf 63.209.845 Dollar, ein deutlicher Rückgang gegenüber seinem Einkommen im Jahr 2022. Diese Zahl liegt immer noch über seiner Zielvergütung von 49 Millionen Dollar für das Jahr. Das stellt zwar einen Anstieg von 28 % gegenüber dem Ziel dar, aber auch einen Rückgang von 36 % gegenüber den 99,4 Millionen Dollar aus dem Jahr 2022.

Das Vergütungspaket umfasst ein Gehalt von 3 Millionen Dollar, Aktienzuteilungen im Wert von etwa 46,97 Millionen Dollar, Vergütungen aus nicht-aktienbezogenen Anreizplänen in Höhe von über 10,7 Millionen Dollar und andere Vergütungen in Höhe von insgesamt etwa 2,5 Millionen Dollar.

In der Erklärung wurden auch die Verdienste anderer Führungskräfte bei Apple offengelegt. CFO Luca Maestri, General Counsel Kate Adams, Senior Vice President of Retail Deirdre O’Brien und COO Jeff Williams erhielten jeweils Vergütungspakete in der Größenordnung von 27 Millionen Dollar.

Neben den Gehaltsangaben enthält der Bericht auch Angaben zu den Ausgaben für Cooks persönliche Sicherheit und die Nutzung eines Privatjets. Gemäß einer im Jahr 2017 aus Sicherheits- und Effizienzgründen festgelegten Richtlinie muss Cook für alle seine Reisen einen Privatjet nutzen. Die Kosten für seine persönlichen Flugreisen beliefen sich im Jahr 2023 auf 1.621.468 Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Jahr 2022. Außerdem gab Apple 820.309 Dollar für die persönliche Sicherheit von Cook aus.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren