Vor Kurzem gab der gut vernetzte Analyst Ming Chi Kuo bereits zu verstehen, dass Apple Vision Pro schnell ausverkauft sein wird. Nun konkretisiert er seine Aussagen und nennt erstmals Zahlen zum Verkaufsstart des räumlichen Computers.

Kuo: nur 80.000 Apple Vision Pro zum Verkaufsstart

Apple plant zum Verkaufsstart von Apple Vison Pro am 02. Januar zwischen 60.000 und 80.000 Exemplare seines Headsets bereitzustellen, so Analyst Ming Chi Kuo. Mit diesem verhältnismäßig geringen Angebots wird Vision Pro ziemlich schnell ausverkauft sein, so Kuo.

Laut Analyst hat Apple die wichtigsten Anwendungen für das Vision Pro zwar noch nicht definiert und der Preis ist hoch, doch die „bahnbrechenden Technologieinnovationen“ und Apples „Basis aus Kernfans und Vielnutzern“ werden die Vorräte des Geräts erschöpfen.

Für das gesamte Jahr 2024 erwartet Kuo rund 400.000 verkaufte Exemplare. Fraglich ist nur, wie sich die Nachfrage entwickelt, nachdem der erste Hype zu de Vision Pro vorbei ist. Der weitere Erfolg von Apple Vision Pro dürfte maßgeblich davon abhängen, dass Apple das Gerät klar positioniert. Natürlich ist auch entscheidend, dass Entwickler spannende Apps für den räumlichen Computer zur Verfügung stellen.

Anfang dieser Woche hatte Apple angekündigt, dass US-Kunden Vision Pro ab dem 19. Januar 2024 vorbestellen können. Der tatsächliche Verkaufsstart findet am 02. Februar 2024 statt. Apple Vision Pro ist zu einem Preis ab 3.499 Euro mit 256GB erhältlich. Den Lieferumfang des Gerätes könnt ihr hier einsehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren