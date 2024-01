Aiper hat zur CES 2024 seinen kabellosen Mähroboter Horizon U1 angekündigt. Bei dem Gerät setzt der Hersteller auf eine App-Steuerung, KI-gestützte Hinderniserkennung und vieles mehr. Der Verkaufsstart des U1 ist für das dritte Quartal 2024 vorgesehen.

Aiper kündigt kabellosen Mähroboter Horizon U1 an

Bisher kannten wir Aiper nur für seine kabellosen Poolroboter. Im letzten Jahre haben wir ein Einsteigermodell getestet und zur CES 2024 wurden mehrere neue Poolroboter angekündigt. Allerdings hat Aiper die Consumer Electronics Show in Las Vegas auch genutzt, um seine Produktpalette um einen kabellosen Mähroboter zu erweitern.

Der Horizon U1 kommt bei der Rasenpflege nicht nur ohne Stromkabel (die Ladestation. ist natürlich mit dem Strom verbunden), sondern auch ganz ohne Begrenzungsdraht aus und verfügt über viele intelligente Features: darunter eine KI-gestützte Hindernisvermeidung, eine automatische Mähwegführung und ein integriertes RTK- (Real Time Kinematic) sowie Trägheitsnavigationssystem (INS).

Die Eckdaten des Horizon U1 klingt in jedem Fall spannend. Mit seinem futuristischem Design ermöglicht das Gerät ein kabelloses und automatisiertes Rasenmähen in bis zu 3.000qm großen Gärten. Eine aufwendige Konfiguration und das Verlegung von Begrenzungskabeln ist nicht notwendig. Die Rasenkanten lassen sich bequem in der Aiper-App festlegen. Dank des integrierten RTK- sowie Trägheitsnavigationssystems, bestimmt der Mähroboter seine Position in Echtzeit und verfügt über ein GPS für eine effiziente, zentimetergenaue Navigation. Zudem ist er zur Hindernisvermeidung mit der sogenannten Aiper Vision Technologie ausgestattet, die eine RGB-Kamera und einen TOF-Sensor mit einem KI-gestützten Algorithmus kombiniert. So werden Gegenstände, wie Trampoline oder Basketballständer, aber auch Kleintiere, rechtzeitig erkannt und der Roboter weicht entsprechend aus. Sollte euer Garten besonders groß, komplex und unübersichtlich sein, oder möchtet ihr zusätzlich euren Vorgarten mähen, so ist ein separater, kabelloser Signalverstärker erhältlich.

Aiper setzt auf eine adaptive Klingentechnologie mit viergliedriger Schneidscheibenstruktur sowie Federaufhängung zum Einsatz, die sowohl eine Vorwärts- als auch Rückwärtsrotation und damit gleichmäßige Nutzung der Klingen ermöglicht. Des Weiteren verfügt der Roboter durch die Kombination aus Sensoren und Navigationstechnologie über eine intelligente Mähwegführung, die eine präzise Abdeckung der Rasenfläche und ein optimales Mähergebnis sicherstellt. Steigungen von bis zu 45 Grad können überwunden werden. Nicht zuletzt verfügt der Horizon U1 über eine automatische Recharging-Funktion. Sollte der Akkustand einmal unter 10 Prozent fallen, fährt der U1 selbstständig zur Ladestation zurück und setzt den Mähvorgang anschließend bei 80-prozentiger Ladung fort.

Der Aiper Horizon U1 wird ab dem Q3/2023 erhältlich sein. Einen Preis hat der Hersteller bis dato noch nicht genannt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren