Die Nachrichtenflut rund um Apple Vision Pro ist in den letzten Tagen deutlich angestiegen. Dies ist allerdings wenig verwunderlich. Der räumliche Computer feiert am kommenden Freitag seinen Vorverkaufsstart in den USA. Ab dem 02. Februar 2024 wird das Gerät ausgeliefert und ist vor Ort in den Apple Stores erhältlich. Entsprechend rührt der Hersteller die Werbetrommel für das Gerät und lenkt den Fokus auf Apple Vision Pro. Darüberhinaus werden viele weitere Informationen bekannt. So hat Apple Vision Pro kürzlich die Zulassung durch die FCC erhalten.

Apple Vision Pro erhält Zulassung durch FCC

Bei der Federal Communications Commission (FCC) handelt es sich um eine US-Behörde, die die Kommunikationswege Rundfunk, Satellit und Kabel regelt. Wenige Tage fr dem Vision Pro Verkaufsstart hat Apple Apple nun die Genehmigung der FCC für das Gerät erhalten. Damit hat die Behörde rund zwei Wochen, bevor Apple Vision Pro in Nutzerhände gelangt, die Zulassung erteilt.

Bis dato musste Apple bei seinem Marketingmaterial einen Hinweis angeben, dass das Gerät noch keine FCC-Zulassung besitzt und nicht verkauft werden darf. Dies ist nun hinfällig.

Apple Vison Pro wahrscheinlich ohne Wi-Fi 6E und Ultrabreitband

Durch die Zulassung durch die FCC werden weitere technische Details rund um Apple Vision Pro bekannt. Den Dokumenten zufolge bietet Apple Vision Pro keine Unterstützung für den Wi-Fi 6E Standard und somit keine Unterstützung für die 6GHz Bandbreite, so 9to5Mac. Vielmehr ist die Rede von Wi-Fi 6 und der Unterstützung der 2,4GHz und 5Ghz Frequenzbänder.

Wirklich überraschend kommt dies nicht. Apple Vision Pro wurde rund um den M2-Chip entwickelt. Und genau dieser Chip ist für das Zusammenspiel mit Wi-Fi 6 konzipiert. Dieser Standard dürfte problemlos für Vision Pro ausreichen. Darüberhinaus wurde bekannt, dass das Headset Ultrabreitband nicht unterstützt und ihr dieses nicht genau orten könnt, so wie ihr es zum Beispiel von den AirTags oder vom iPhone kennt. Nichtsdestotrotz dürfte Vision Pro das „Wo ist?“-Netzwerk unterstützen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren