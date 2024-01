Apple hat einen neuen Werbespot veröffentlicht. Dieser trägt die Bezeichnung „iPhone 15 Plus Battery – One More“ und bewirbt die lange Akkulaufzeit des iPhone 15 Plus. Dies ist bereits der zweite Clip seit der Markteinführung der iPhone 15 Familie, dass Apple die Akkulaufzeit des Plus-Modells in den Fokus rückt.

iPhone 15 Plus: Apple hat ein „One More“-Thing

Nachdem wir euch kürzlich auf einen iPhone 15 Werbespot aufmerksam gemacht haben, bei dem die Check-In-Funktion („Wegbegleitung“) im Fokus steht, dreht sich der jüngste Clip um die Akkulaufzeit des iPhone 15 Plus. Dieses Gerät unterscheide sich in der Displaygröße und in der Akkulaufzeit vom „normalen“ iPhone 15.

In dem humorvollen Werbespot nimmt ein Mann ein Video von einem Kind im Garten auf, das versucht, Holzbretter mit der Hand zu zerbrechen. Die Versuche bleiben bis tief in die Nacht erfolglos. Allerdings ist das iPhone 15 Plus in der Lage die Besuche stundenlang aufzuzeichnen.

Am Ende des Clips heißt es „Battery that goes on and on“ und „Relax, it´s iPhone 15 Plus“.Apple bewirbt das iPhone 15 Plus mit einer Videowiedergabe von bis zu 26 Stunden, einer Videowiedergabe (gestreamt) von bis zu 20 Stunden und einer Audiowiedergabe von bis zu 100 Stunden. Demgegenüber steht das iPhone 15 mit 20 Stunden, 16 Stunden und 80 Stunden.

