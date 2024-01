Seitdem das Nothing Phone (2) im Sommer letzten Jahres vorgestellt wurde (hier unser Test), verfolgen wir das Smartphone und die softwareseitige Weiterentwicklung durchaus intensiv. Ab sofort steht Nothing OS 2.5.2 als Download auf den Servern bereit.

Nothing OS 2.5.2 steht für das Nothing Phone (2) bereit

Seit dem Verkaufsstart des Nothing Phone (2) haben wir euch regelmäßig über die verschiedene Softwareupdates aufmerksam gemacht. Anfang dieses Jahres erschien zum Beispiel Nothing OS 2.5.1a. Das Update verbesserte die Glyph-Lichteffekte. Seit kurzem können sich Besitzer eines Nothing Phone (2) das Update auf Version 2.5.2 herunterladen und installieren. In den Release Notes heißt es

Was ist neu?

Erhalte direkten Zugriff auf die Musikvisualisierungsfunktion des Glyph Interface (einige von Ihnen haben sie vielleicht bereits entdeckt).

Ihr könnt eure Netzwerkeinstellungen jetzt direkt über die Schnelleinstellungen vornehmen, ohne das Gerät zu entsperren.

Verbesserungen

Verfeinerte visuelle Effekte auf der Sperrbildschirmoberfläche.

Die Anzeige der Symbole in der Statusleiste wurde optimiert.

Die Erfolgsquote beim Entsperren per Fingerabdruck wurde verbessert.

Verfeinerte Übergangsanimationen für das Fotos-Widget.

Verbesserte Stabilität der Anruf- und Verbindungsqualität.

Fehlerbehebungen

Die FPS des Spiel-Dashboards wurden verbessert, um regelmäßige Aktualisierungen sicherzustellen

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Glyph-Schalter in bestimmten Szenarien automatisch aktiviert wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Lautstärke während der Glyph-Funktion automatisch änderte.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Glyph automatisch ausgeschaltet wurde, wenn es nicht im Zeitplan „Schlafen“ war.

Die Musikwiedergabe wurde behoben, sodass sie bei eingehenden Anrufen im Vibrationsmodus nicht abgespielt wird.

Verfeinerte Funktionen, so dass Wallet durch Doppeltippen auf den Ein-/Aus-Schalter gestartet werden kann.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass der Batteriestand nicht in der Statusleiste angezeigt wurde.

Stabilitätsprobleme mit der NFC-Funktionalität behoben.

Nothing macht darauf aufmerksam, dass Firmware-Rollouts in der Regel gestaffelt erfolgen. Dies bedeutet, dass nicht alle Benutzer das Update gleichzeitig erhalten. Dieser Ansatz ermöglicht es Nothing, mögliche Probleme zu überwachen und eine reibungslose und stabile Bereitstellung sicherzustellen.

